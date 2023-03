Frau in Auto angeschossen – Mann festgenommen: Was wir bislang wissen

Eine Frau ist in Windisch in einem Auto angeschossen worden, was einen grossen Polizeieinsatz ausgelöst hat. Aufgrund einer Grossfahndung konnte am Dienstagabend ein Mann festgenommen werden. Die Aargauer Staatsanwaltschaft eröffnet eine Strafuntersuchung. Aber noch sind einige Fragen offen. Was wir wissen – und was nicht.