Windisch Fast 500 Seiten lang und 3,4 Kilo schwer: «Das Farbenbuch» war vier Monate nach der Veröffentlichung vergriffen Im September 2022 ist das Fachwerk vom Windischer Farbforscher Stefan Muntwyler, Grafiker Hanspeter Schneider und Chemiker Juraj Lipscher erschienen. Nun folgt die zweite Auflage. Warum das Buch so gefragt ist.

Im Sommer 2022 mussten Farbforscher Stefan Muntwyler, Chemiker Juraj Lipscher und Grafiker Hanspeter Schneider (v. l.) alle 387 Pigmente für ihr Buch prüfen. Bild: Sandra Ardizzone (28. 6. 2022)

Es ist ein echter Schinken. Auf knapp 500 Seiten umfasst «Das Farbenbuch» unter anderem ein Kompendium mit über 380 Pigmenten und Farbstoffen. Vor rund einem Jahr brachten der Windischer Farbforscher Stefan Muntwyler, Grafiker Hanspeter Schneider und Chemiker Juraj Lipscher das Fachwerk auf den Markt.

Die Auflage von 5000 Exemplaren war vier Monate nach der Veröffentlichung vergriffen. «Nach Aussagen von mehreren sachkundigen Personen, die den Buchmarkt kennen, ist das ein einmaliger Erfolg», sagt Lipscher stolz.

«Das Farbenbuch» sei nicht nur für die Fachwelt, sondern auch für Laien gedacht, erklärten die Autoren im Sommer 2022. Bild: Sandra Ardizzone (28. 6. 2022)

Mit der grossen Nachfrage gerechnet haben die drei Autoren nicht. Der Chemiker erklärt: «Der Ansturm der Bestellungen hat uns völlig überrascht, und wir mussten etliche Massnahmen ergreifen, um die Auslieferung von so vielen Büchern zu bewerkstelligen.» Anfang Juli folgte nun die zweite Auflage mit weiteren 6000 Exemplaren.

Bereits vor dem Erscheinungstermin seien mehr als 1000 Vorbestellungen eingegangen. Doch warum ist das Fachwerk, das bei gewissen Buchhändlern für 220 Franken angeboten wird, so gefragt?

Am meisten Bücher in der Schweiz abgesetzt

Gemäss Vermutung der Autoren ist der wichtigste Grund für den Verkaufserfolg folgender: «Das Farbenbuch spricht nicht nur Menschen an, welche beruflich mit der bildenden Kunst und mit Farbgestaltung zu tun haben – wie Künstlerinnen, Restauratoren oder Kunsthistorikerinnen.»

Ihre Erfahrung zeige, dass sich nur wenige der Faszination der Farbe im Allgemeinen sowie den vielen Geschichten und Bildern aus der Welt der materiellen Grundlage der Malerei im Speziellen entziehen könnten.

Im September 2022 fand die dreitägige Buchvernissage in den Räumlichkeiten des Diesellokals in Windisch statt. Bild: zvg

Auch die Druckqualität und die «ausgesprochen ästhetische Gestaltung des Buches» zögen viele Leute in ihren Bann. Beigetragen zum Verkaufserfolg habe zudem sicherlich das grosse Medienecho. Die meisten Bücher wurden bisher in der Schweiz abgesetzt, der Rest in Deutschland und Österreich.