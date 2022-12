Windisch Es lebe die Fasnacht: Statt Umzug gab's für einmal Konfettischlacht und Mohrenköpfe Der Ersatz für den Fasnachtsumzug bei der Windischer Dorfturnhalle begeisterte die Fasnachtsfreudigen. Und zwar nicht nur die kleinen, auch viele Erwachsene feierten in fantasievollen Kostümen die fünfte Jahreszeit.

Welch ein Bild: Bei schönstem Wetter feierten grosse und kleine Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ihre liebste Jahreszeit gemeinsam auf dem Platz neben der Windischer Dorfturnhalle und im Festzelt. Da trafen Hexen, Prinzessinnen in glitzernden Kleidern, Drachen und Fantasyfiguren aufeinander. Kleine Bienchen, Batman und Cowboys rannten einander hinterher und bewarfen sich bereits auf dem Parkplatz mit Konfetti – nur um diese sofort wieder in ihren eigenen Beutel zu stecken.

Derweil standen viele Kinder mit ihren Eltern Schlange, um sich schminken, oder ein Tattoo aufkleben zu lassen. An langen Tischen malten Kinder, andere vergnügten sich auf der grossen aufgeblasenen Hüpfburg in Form einer Autogarage. Treffsicherheit war beim Wettbewerb der Mohrenkopf-Schleuder gefragt. Und die Freude war umso grösser, sobald die süssen Mohrenköpfe zurückgeschleudert wurden.

Nicht nur die Kinder warfen sich in Schale

Auffallend waren auch die vielen Erwachsenen, die sich maskiert ins Fasnachtsgetümmel stürzten. Die Eltern kamen im beinahe gleichen Outfit wie ihre Kinder daher, beispielsweise als schön geschminkte Katzen. Andere hatten sich eine farbige Perücke und einen Hexenhut aufgesetzt und genossen sichtlich das bunte Treiben.

Hier fielen vor allem die vielen Abstecher in die Vergangenheit auf: So waren Seventies-Ladies an der Bar zugegen, Flower-Power-Frauen mit orangen Anzügen und Schlaghosen oder Aerobic-Könige in bester Jane-Fonda-Manier mit langen Haaren, prächtig-farbigen Trainingsanzügen und natürlich dem obligaten Stirnband.

Sogar die jamaikanischen Bobpiloten waren extra aus ihrer Heimat in der Südsee zur Windischer Fasnacht angereist. Diese mussten statt im Vierer- allerdings für einmal im Zweierbob antreten und erklärten mit einem Zettel auf dem Rücken: «Warum zu viert, wenn wir auch zu zweit VOLL dabei sind.»

Viel Spass an der Konfettischlacht im Festzelt

Dazwischen unterhielten die Windischer Schwellbaumschränzer mit ihren schaurig-schrägen Klängen. Denn so schön das Wetter auch war, die Kälte liess sich nur durch Mittanzen und Schunkeln vertreiben.

Oder man stürzte sich ins Getümmel der Konfettischlacht im Festzelt. Aus grossen, prall gefüllten Säcken wurden Konfetti in die Luft geschleudert. Erwachsene wie Kinder lachten und tanzten gemeinsam, versuchten alle mit der Konfettimasse einzudecken. Zum Hit «Er hat ein knallrotes Gummiboot» gelang dies umso besser.

«Nur» ein Ersatz für den traditionellen Fasnachtsumzug, den die «Gruftis» absagen mussten, war die Kinderfasnacht mit Guggenauftritten beileibe nicht. Das Wetter spielte mit und die Leute genossen es sichtlich, sich zu treffen, zu unterhalten und zu feiern.