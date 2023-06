Windisch «Es ist mit örtlichen Behinderungen und Rückstau zu rechnen»: Kanton baut drei Bushaltestellen um Am 12. Juni startet das Departement Bau, Verkehr und Umwelt mit dem Umbau der Bushaltestellen Zentrum, Gemeindehaus und katholische Kirche in Windisch. Die Arbeiten dauern bis Ende Oktober. Was realisiert und wie der Verkehr während des Baus geregelt wird.

Bei der Bushaltestelle Gemeindehaus erfolgt lediglich eine Verbreiterung des Einstiegsbereichs. Bild: Claudia Meier

Bei der letztjährigen Projektauflage ging der Kanton noch davon aus, die Bushaltestellen beim Gemeindehaus Windisch noch im Oktober/November anzupassen. Daraus wurde nichts. Stattdessen starten die Bauarbeiten nun am Montag, 12. Juni, und werden rund vier Monate bis voraussichtlich Ende Oktober dauern, wie das zuständige Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) am 5. Juni in einer Mitteilung schreibt.

Diese Verzögerung habe nun den Vorteil, dass man einen Unternehmer gleich für drei Bushaltestellen beauftragen konnte und so auch Kosten spare, sagt Projektleiter Tom Busslinger von der Abteilung Tiefbau beim BVU auf Nachfrage. Denn umgebaut nach dem Behindertengleichstellungsgesetz werden nicht nur die Bushaltekanten beim Gemeindehaus, sondern auch die diejenigen bei der katholischen Kirche und im Zentrum an der Zürcherstrasse.

Ersatzhaltestellen werden sichergestellt

Der Verkehr rund um die Bushaltekante wird während der Bauzeit teilweise mit Lichtsignalanlage und teilweise mit Verkehrsdienst geregelt. Das BVU schreibt weiter: «Es ist aber mit örtlichen Behinderungen und Rückstau zu rechnen. Der Fussverkehr wird lokal umgeleitet.» Für Buspassagiere werden in der Nähe der Einstiegsorte Ersatzhaltestellen angeboten. Zeitgleich zu diesen Umbauarbeiten werden bauliche Massnahmen für die spätere Inbetriebnahme der Busbevorzugung – sogenannte Busschleusen – als Bestandteil des Verkehrsmanagements Brugg Regio vorgesehen.

An der Bushaltestelle Zentrum wird in Fahrtrichtung Brugg ein niveaugleicher Einstieg für vier Türen realisiert. Bild: Maja Reznicek

«Wo möglich, erhöhen wir den Randstein der umgebauten Haltekanten auf 22 Zentimeter. So können die Bedürfnisse von Personen mit Beeinträchtigungen, Mobilitätseinschränkungen oder Kinderwagen am besten abgedeckt werden», erklärt Tom Busslinger.

Baustart ist bei der katholischen Kirche

Mit den Bauarbeiten werde zuerst bei der Haltestelle katholische Kirche begonnen, sagt der Projektleiter. Hier wird in Fahrtrichtung Hausen ein niveaugleicher Einstieg für vier Türen sichergestellt, in Fahrtrichtung Brugg wird die Kante auf der ganzen Länge auf 16 Zentimeter erhöht.

Anschliessend folgt der Umbau der Bushaltestelle Zentrum, wo in Fahrtrichtung Brugg ein niveaugleicher Einstieg für vier Türen realisiert wird. In Fahrtrichtung Gebenstorf für zwei Türen. Im hinteren Bereich wird die Kante laut BVU jeweils auf 16 Zentimeter erhöht. Hierbei handle es sich um die sogenannte Antaststrecke, welche die parallele Anfahrt für den Bus an die anschliessende Haltekante gewährleistet.

An der Bushaltestelle Gemeindehaus Richtung Brugg soll später ein Lichtsignal zur Busbevorzugung in Betrieb genommen werden. Bild: Claudia Meier

Die beiden noch relativ neuen Haltekanten der Bushaltestelle Gemeindehaus werden in der Höhe nicht angepasst. Hier erfolgt gemäss BVU lediglich eine Verbreiterung des Einstiegsbereichs für die klappbare Busrampe in der Manövrierfläche. Diese Arbeiten würden möglichst zwischen den beiden grösseren Baustellen respektive in Pufferzeiten realisiert, so Busslinger.

Die Kosten für die erwähnten Umbauten belaufen sich auf insgesamt etwa 1,7 Millionen Franken, wovon die Gemeinde Windisch mit dem Kostenanteil von 35 Prozent rund 600'000 Franken zu zahlen hat. Die restlichen 1,1 Millionen Franken übernimmt der Kanton. Dieser ging beim Vorhaben auch teilweise auf die Einwände der Gemeinde ein.

Mit einem separaten Projekt soll auch die Bushaltestelle Weiermatt vor der Schuhfabrik Künzli behindertengerecht umgebaut werden. Projektleiter Tom Busslinger rechnet damit, dass dazu im nächsten Jahr die öffentliche Auflage erfolgen kann.

Das Behindertengleichstellungsgesetz verlangt eigentlich, dass beim öffentlichen Verkehr bestehende Bauten, Anlagen sowie die Fahrzeuge bis Ende 2023 hindernisfrei sind.