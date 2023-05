Windisch Erstmals seit Einführung: Tarife der Tagesstrukturen werden ab August 10 Prozent teurer Der Gemeinderat hat die Betriebsbewilligung für die Führung der Tagesstrukturen Windisch verlängert. Um weiterhin eine qualitativ hochwertige Betreuung sicherstellen zu können, müsse jedoch zusätzliches Personal eingestellt werden.

Das Chinderhuus Simsala bietet seit 2003 Halb- und Ganztagesplätze in Windisch und Brugg. Symbolbild: Benjamin Manser

Der Trägerverein Chinderhuus Simsala betreibt im Auftrag von Windisch die Tagesstrukturen an den Standorten Dorf (Schuelhüsli) und Dohlenzelg (H 2 O). Damit sorge er von Montag bis Freitag dafür, dass die ganztägige Betreuung der schulpflichtigen Kinder sichergestellt sei. Die Gemeinde teilt am 2. Mai mit:

«Mit dem neuen Standort H 2 O, der im Sommer 2021 in den Räumlichkeiten des ehemaligen Lernschwimmbeckens eingeweiht wurde, konnte die Attraktivität zusätzlich gesteigert werden.»

Im Rahmen der obligatorischen periodischen Kontrolle seien nun die Tagesstrukturen von der Firma K&F (Fachstelle Kinder&Familien) überprüft worden. Dazu heisst es weiter: «Der Gemeinderat freut sich, dass der Prüfbericht positiv ausgefallen ist und alle wesentlichen Punkte dieser Qualitätsprüfung erfüllt werden.»

Wie viele andere Trägerschaften von Kindertagesstätten ist der Trägerverein Chinderhuus Simsala aufgrund des Fachkräftemangels sehr gefordert bei der Rekrutierung von pädagogisch ausgebildetem Personal, so die Mitteilung. Gerade bei der aktuell steigenden Anzahl an Anmeldungen müssten die entsprechenden Ressourcen immer wieder überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Der Prüfbericht weise ebenfalls darauf hin.

Nach der Umsetzung erfolgt eine Befragung der Eltern

Diese Entwicklung bedingt gemäss der Gemeinde, dass für die Tagesstrukturen Windisch im neuen Schuljahr 2023/24 zusätzliches qualifiziertes Personal eingestellt wird. Gemäss Nachfrage der AZ sind zirka 40 bis 50 ergänzende Stellenprozente gefragt.

Im ehemaligen Lernschwimmbecken ist das H 2 O Dohlenzelg in Windisch eingerichtet. Bild: Michael Hunziker (24. Februar 2022)

Hinzu komme, dass die Kosten aufgrund der aktuell hohen Teuerung nicht nur beim Personal, sondern auch in den anderen Bereichen deutlich angestiegen seien. Windisch schreibt dazu:

«Aus diesen Gründen müssen die Tarife der Tagesstrukturen auf das neue Schuljahr, erstmals seit deren Einführung im Jahr 2018, um durchschnittlich rund 10 Prozent erhöht werden.»

Per 1. August sind die neuen Tarife gültig. Damit werde sichergestellt, dass die Kinder weiterhin professionell betreut sind. Bewohnende der Gemeinde, welche ihre Kinder in den Tagesstrukturen Windisch oder in anderen Tagesstätten betreuen lassen, profitieren laut dem Schreiben je nach Einkommen von finanziellen Vergünstigungen. Weitere Informationen sind unter www.windisch.ch zu finden.

Der Gemeinde Windisch und dem Trägerverein Chinderhuus Simsala sei es wichtig, dass die Eltern mit dem Betreuungsangebot der Tagesstrukturen zufrieden und ihre Bedürfnisse abgedeckt sind. Darum erfolge nach Umsetzung der personellen Massnahmen eine Befragung.