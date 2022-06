Windisch Ein hoch sensibles Gebiet: Die Altlastensanierung Fröschegräbe beginnt Der Gemeinderat Windisch informiert die Bevölkerung an einem Anlass am 22. Juni über die Details der Altlastensanierung Fröschegräbe.

Im Oktober 2019 hat der Einwohnerrat den Kredit bewilligt für die Sanierung. zvg

Der Ablagerungsstandort Rüssschache (Fröschegräbe) ist für Windisch – aufgrund der Trinkwasserfassung und dem Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung – ein hoch sensibles Gebiet. Gestützt auf die Verfügung des Kantons ist die Gemeinde verpflichtet, eine Altlastensanierung durchzuführen. Der Einwohnerrat Windisch hat im Oktober 2019 den Verpflichtungskredit für die Sanierung bewilligt.

Nachdem zwischenzeitlich alle Bewilligungen eingeholt wurden, kann das Projekt diesen Sommer starten, hält der Gemeinderat in einer Mit­teilung fest. Die Sanierung und somit die eigentlichen Bauarbeiten finden im Spätsommer/Herbst statt. Zur Vorbereitung, und damit der Boden möglichst geschont wird, wird ab Dienstag, 7. Juni, am Waldrand eine Baupiste erstellt. Die Arbeiten dauern rund zwei Wochen. In dieser Zeit ist ein Ordnungsdienst vor Ort und sorgt für eine sichere Verkehrsführung. Nach dem Erstellen der Baupiste werden die Arbeiten bis im August ruhen.

Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung zu einer Infoveranstaltung ein, um über die Details der Altlastensanierung zu informieren: am Mittwoch, 22. Juni, 18 Uhr, Kreuzung Stangenbünt-Schachenweg. Weitere Details können der Website www.windisch.ch (Stichwort «Fröschegräbe») entnommen werden. (az)