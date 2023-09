Windisch Dorfladen soll bleiben: Projekt bekommt grünes Licht – auch wenn das Schwierigste noch ansteht Der Verein Quartierladen Unterwindisch konnte seine Mitglieder von der Lösung für den Erhalt des Geschäfts an der Dorfstrasse überzeugen. Wie es jetzt weitergeht.

Fast 270 Mitglieder hat der Verein Quartierladen Unterwindisch – bei rund 900 Bewohnerinnen und Bewohnern im Quartier. Bild: zvg

Das Ergebnis war eindeutig. Alle Hände gingen am 12. September in die Höhe, als es zum Grundsatzentscheid kam. Einstimmig sprachen sich die 46 anwesenden von knapp 270 Mitgliedern für das Projekt aus, mit dem der Verein Quartierladen Unterwindisch ab Sommer 2024 eine Alternative zum Volg bieten will. Dieser schliesst im kommenden Juni.

Die Atmosphäre sei gut gewesen, sagt Ruedi Hintermann auf Nachfrage, wenn auch nicht ohne kritische Fragen. So habe ein Anwesender den vorgeschlagenen Mietvertrag für die Ladenfläche an der Dorfstrasse unter die Lupe genommen und Tipps gegeben.

Grundsätzlich habe es aber keine Gegenvorschläge zum Vorhaben gegeben, sagt der ehemalige Co-Vereinspräsident. Somit kann das Vorhaben in die Realisierungsphase starten. Das Schwierigste steht aber noch an.

Bisher keine passenden Bewerber

Als nächsten Schritt muss der Verein eine Ladenbetreiberin oder einen Ladenbetreiber rekrutieren. Bis Ende 2023 soll eine unternehmerische Persönlichkeit gefunden werden, die das Geschäft auf eigene Rechnung führt und zirka 100’000 Franken in ein Warenlager investieren kann.

Projektbeteiligte Petra Wicki informierte an der Mitgliederversammlung über den bisherigen Verlauf der Suche. Sie animierte, das Inserat des Vereins zu verbreiten und auch im Umkreis nach geeigneten Personen zu schauen.

Laut Konzept soll das Geschäft nach der Volg-Schliessung per August wieder eröffnet werden. Bild: Maja Reznicek

Zwar gab es bereits drei, vier Bewerbungen, aber nichts Passendes. Beispielsweise wollte jemand den Laden nur im Angestelltenverhältnis betreiben. Findet sich in der gesetzten Frist niemand, werde das Projekt abgebrochen, so Ruedi Hintermann.

An der Versammlung wurde ebenso gefragt, ob der Verein kein Kapital zur Verfügung stellen könnte, um auch für Jungunternehmer attraktiv zu sein. Hintermann verneint dies: «Wir wollen uns aus den operativen Tätigkeiten des Ladens raushalten.»

Zeitlich haben sie keinen Spielraum

Zudem schlug ein Mitglied vor, die Frist für die Suche nach hinten zu schieben. Zeitlich hat der Verein aber keinen Spielraum: «Wenn der Volg schliesst, müssen wir die Finanzen und eine Betreiberin haben, bevor wir das Grundstück von der Gemeinde mieten können.»

Conrad Stoll (v. l.) und Nadine Hubler lösen Albert Deiss und Ruedi Hintermann beim Präsidium des Vereins ab. Bild: zvg

Weiter traten am Dienstag die Co-Vereinspräsidenten Albert Deiss und Ruedi Hintermann zurück. Nach einem Rückblick auf die letzten vier Jahre wurden sie unter lang anhaltendem Applaus und mit einem Präsentkorb verabschiedet. Beide wollen dem Verein weiterhin beratend zur Seite stehen.

Als Nachfolge wurden Conrad Stoll und Nadine Hubler gewählt. Sie würden das Projekt mutig und hoffnungsvoll anpacken, erklärt Hintermann, «immer in dem Wissen, dass es auch scheitern kann».