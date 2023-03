Windisch Die SBB-Bibliothek feiert das 100-jährige Bestehen mit einem Fest Seit 1923 sammelt die Bibliothek der SBB Dokumente zur Eisenbahn- und Verkehrsgeschichte. Während eines zweitägigen Jubiläumsfests bei SBB Historic in Windisch öffnet die Bibliothek ihre Türen und zeigt Erstaunliches.

Elektrifizierungsfeier der Luino-Linie, ca. 1960: Eine Kinderschar mit Fähnchen wartet vor dem geschmückten Gebäude in San Nazzaro TI auf den Extrazug. Bild: zvg/SBB Historic

Die Bibliothek der Stiftung Historisches Erbe der SBB – kurz: SBB Historic – in Windisch feiert am 24. und 25. März ihr 100-jähriges Bestehen. An beiden Tagen steht ein abwechslungsreiches Angebot für Eisenbahninteressierte auf dem Programm. Das Bibliotheksjubiläum findet zudem im Rahmen des Schweizer BiblioWeekend statt, an dem Bibliotheken in der ganzen Schweiz ein spezielles Programm anbieten.

Laut SBB Historic ist das Ziel des Anlasses, die Öffentlichkeit über die SBB-Bibliothek zu informieren und die Bahngeschichte für ein breites Publikum greifbar zu machen.

1957: In der SBB-Bibliothek in Brückfeld BE lagern zahlreiche Dokumente. Bild: zvg/SBB Historic

Ein Dokument ist älter als die Schweizer Eisenbahn

Seit der Gründung 1923 sammelt die Bibliothek Literatur, Bilder und vieles mehr zur Bahn- und Verkehrsgeschichte und leistet dahin gehend einen Beitrag zur Schweizer Geschichte. So stammt das älteste Dokument von 1825 – aus einer Zeit noch vor den Anfängen der Schweizer Eisenbahn.

Das Internet und die Digitalisierung haben auch vor der Bibliothek der SBB keinen Halt gemacht. Aus dem Katalog bestehend aus Kärtchen wurden komplexe Bibliothekssysteme und heute ist die SBB-Bibliothek ein Teil des schweizweiten Netzwerks der wissenschaftlichen Bibliotheken (SLSP). Der vielfältige Bestand ist seither auch für Universitäten, Hochschulen und interessierte Nutzerinnen und Nutzern online zugänglich.

Vom «nackten Bahnsinn» zum Kreativ-Workshop

Zum Jubiläum öffnet die schweizweit einzigartige Sammlung nun Ende März ihre Türen. Am Freitagabend, 24. März, um 18.15, wird Benedikt Meyer mit «Der nackte Bahnsinn» eine humoristische Lesung halten. Der Historiker, Autor und Kabarettist wird das Publikum mit Anekdoten und Texten von verpassten Zügen, zeitversetzten Bahnhofsuhren und der einmaligen Poesie des Kursbuchs unterhalten.

Im September 1951 ist in der SBB-Bibliothek noch nichts digital. Bild: zvg/SBB Historic

Weiter geht das Fest laut Programm am Samstagmorgen mit einem Blick hinter die Kulissen und somit in die sonst nicht zugänglichen Magazinbereiche mit Raritäten der Bibliothek. Ausserdem wartet ein Kreativ-Workshop, bei dem mit Materialien aus der Bibliothek und dem Archiv ein eigenes Eisenbahn-Journal gebastelt werden kann. Um einen der zehn Plätze im Workshop zu ergattern, müssen sich Interessierte mit einer E-Mail bewerben.

Zwei Führungen, eine zur Bibliothek und eine zur Eisenbahngeschichte, sowie ein Büchertausch mit Eisenbahnliteratur, ein Pop-up-Café und mehr stehen am Samstag ebenfalls auf dem Programm. Weitere Informationen dazu und zu den Anmeldungen für die Lesung am 24. März oder den Workshop sind auf der Website von sbbhistoric.ch zu finden.