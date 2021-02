An der Urne entscheidet das Stimmvolk in Windisch am Sonntag, 7. März, über den Kredit für die Projektierung des Schulhaus-Neubaus Dohlenzelg. Die EVP Windisch empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein Ja, «um den notwendigen Schulraum für die zukünftigen Generationen sicherzustellen».