Windisch Die CVP Windisch sagt «ja, aber» zum Dohlenzelg-Kredit Der Finanzplan zeichnet die Situation mit den vorgesehenen Investitionen für den Schulhaus-Neubau zu optimistisch, findet die CVP Windisch.

Zur Diskussion steht ein Kredit für die Projektierung des Schulhaus-Neubaus Dohlenzelg. Bild: Severin Bigler (17. Januar 2020)

Das Windischer Stimmvolk entscheidet am Sonntag, 7. März, an der Urne über den Kredit von 2,3 Mio. Franken für die Projektierung des Schulhaus-Neubaus Dohlenzelg.

«Können wir uns das leisten?», fragt die CVP Windisch in einer Medienmitteilung – um gleich auch die Antwort zu geben: Ja. Die Partei unterstützt die Pläne, setzt sich «mit ganzer Kraft» dafür ein, dass sich Windisch die neue Schulanlage leisten kann und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, den Projektierungskredit anzunehmen.

Kostengünstige Bauweise steht im Fokus

Aber die Finanzierung des Neubaus, gibt die Partei zu be­denken, sei noch nicht ge­sichert. «Der vorliegende Finanzplan zeichnet die Situation mit den vorgesehenen Investitionen zu optimistisch. Zu viele Mass­nahmen sind politisch nicht abgesichert und erfahrungsgemäss völlig umstritten und un­beliebt.»

Die CVP spricht sich dafür aus, den Leistungskatalog des Neubauprojekts Dohlenzelg auf das Notwendige zu beschränken. Der Fokus sei zwingend auf eine kostengünstige Bauweise und den späteren Unterhalt zu richten. Auch seien die Auswir­kungen der Covid-19-Pandemie noch nicht absehbar. Es sei mit verminderten Steuereinnahmen und höheren Sozialausgaben zu rechnen.

«Im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, dass sich auch die Schule schnell an die neuen Anforderungen anpasst», stellt die Partei fest. So seien unter anderem E-Lernformen in der Oberstufe eingeführt worden. Es handle sich um eine der Weiterentwicklungen, deren Folgen in die Schulraumplanung miteinbezogen werden müssen.

Weiter sind gemäss CVP die Kindergärten Klosterzelg, Wallweg und Unterdorf zu belassen und nicht in die Schulanlagen zu integrieren. Die CVP fügt an:

«Eine politische Grundsatzentscheidung zum Verkauf von gemeindeeigenen Liegenschaften und Grund­stücken ist dringend.»

Die finanziellen Leitplanken im Zeitraum 2021–30 sind einzuhalten, führt die Partei aus und nennt die Stichworte Nettoschuld pro Einwohner, Verschuldungsanteil, Selbstfinanzierungsgrad und Zinsbelastungsanteil.

Partei erwartet Klärung der Fragen

Die weiteren Investitionsprojekte 2021–30, fährt die Partei fort, seien auf das Notwendige zu reduzieren mit einer strikten Priorisierung. Einsparungen bei den laufenden Haushaltsausgaben seien notwendig.

Kurz: Die CVP erwartet vom Gemeinderat, «dass die ausstehenden politischen Entscheide zu den vielen Fragen der Finanzierung der neuen Schulanlage Dohlenzelg vor der Abstimmung zum Baukredit geklärt sind». Ein Ja zum Projektierungskredit bedeute den Richtungsentscheid, zu dem die gesicherte Finanzierung dazugehöre. (mhu)