Windisch Die Bärenlampe leuchtet wieder und der Koffer ist geflickt: Weshalb Reparieren glücklich macht Zehn Freiwillige sorgten am Samstag im Repaircafé in Brugg-Windisch für glückliche Gesichter: Sie reparierten zahlreiche Elektrogeräte und Gebrauchsgegenstände und leisteten damit einen Beitrag gegen den Ressourcenverschleiss.

Seit fünf Jahren werden elektronische Geräte und Gebrauchsgegenstände im Repaircafé in Brugg-Windisch repariert. Ina Wiedemann

Im Wartezimmer gedulden sich ein Koffer, ein Staubsauger, eine Stichsäge, eine Lampe und eine Nähmaschine. Sie haben Probleme. Sie funktionieren nicht so, wie sie sollen. Deswegen haben sie ihre Besitzerinnen und Besitzer ins Mikado nach Windisch gebracht, um im Repaircafé repariert zu werden. Sie sollen schliesslich Gepäck aufnehmen, Staub saugen, sägen, leuchten oder wieder nähen.

Sie werden kostenlos von einem der zehn freiwilligen Reparateuren des Repaircafés Brugg-Windisch untersucht, auseinandergenommen und notfalls in viele kleine Bestandteile zerlegt.

Urs Buri kümmert sich um den kaputten Koffer von Herrn Sakhri. Ina Wiedemann

Reparateur Fabian Zeder nimmt sich einer Bären-Lampe mit dem Namen Tomy an. Diese bringt nicht nur Licht ins Dunkel, sondern macht – wenn sie funktioniert – auch noch Musik, sobald sie Geräusche wahrnimmt. Die stolze Besitzerin verrät:

«Wenn kleine Kinder weinen, springt die Lampe normalerweise an. Die Musik beruhigt sie dann.»

Nun «bockt» Bär Tomy. Drei Tische weiter kümmert sich Reparateur Urs Buri um den Hartschalenkoffer von Herrn Sakhri. Ob der hochwertige Koffer mit diesem langen Riss aber jemals wieder auf Reisen gehen kann, steht zu dem Zeitpunkt noch nicht fest.

Damit sämtliche «Patienten», egal ob Bügeleisen, Diaprojektor, Toaster, Bohrmaschine, Perlenkette oder Winterjacke, garantiert zum passenden Reparateur kommen, nehmen Franziska Burkart und Sibyl Maurer die Repaircafé-Besucher in Empfang und weisen sie dem passenden Reparateur zu.

Glücklich sind nicht nur die Kunden, sondern auch die Reparateure

Franziska Burkart (links) und Sibyl Maurer haben das Repaircafé vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Ina Wiedemann

Seit fünf Jahren organisieren Burkart und Maurer das Café. Burkart erinnert sich an eine alte Dame, die im vergangenen Jahr mit zwei ineinander verkanteten Gläsern ins Café kam, und an eine Skandinavierin, die ihre gesamten Elektrogeräte für die Schweizer Steckdosen umrüsten liess. Dank der vielseitigen und erfahrenen Tüftler ist das Repaircafé breitgefächert aufgestellt. Dieses Jahr fehlen nur der Uhrmacher und der Velomechaniker. Die Reparateure geben immer alles, um die «Patienten» wieder funktionstüchtig zu machen.

«Reparieren macht glücklich», betont Sibyl Maurer lächelnd und meint damit nicht nur die Besitzer der Geräte, sondern auch die, die sie wieder zum Laufen bringen. Reparateur André Birri erinnert sich an besondere «Patienten» der vergangenen Jahre wie beispielsweise ein Tonband für ein Kind, an das er einen separaten Schalter montierte, und an eine Bohrmaschine, in die er einen neuen Kondensator einsetzte.

Eine tolle Ausbeute: Zwei Drittel können repariert werden

Um 11 Uhr sind bereits 44 Cafébesucherinnen und -besucher angemeldet, 14 warten darauf, an die Reihe zu kommen. Rund zwei Drittel der registrierten Geräte und Gegenstände werden im Café übrigens erfolgreich repariert.

Die Reparateurinnen und Reparateure konnten am vergangenen Samstag zwei Drittel der Elektronikgeräte und Gebrauchsgegenstände reparieren. Ina Wiedemann

Nach einer knapp zweistündigen «Operation» ist es Urs Buri gelungen, den Hartschalenkoffer zu retten. Eine saubere Naht aus akkuraten, feinsten Kreuzstichen aus Draht ziert die defekte Stelle. «So wird er damit doch noch ein Paar Reisen machen können», stahlt Besitzer Sakhri und zieht seinen Koffer zufrieden aus dem Café.