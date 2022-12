Windisch «Den Gladiator machten wir zum Getränk» – Sub Divo Open Air bringt alternative Musik ins Amphitheater Am 4. September treten lokale und überregionale Künstlerinnen und Künstler im Amphitheater auf. Die Organisatoren des Festivals betonen die Nähe zur historischen Szenerie. Sie verraten, was sie ihren Gästen bieten wollen.

Jona Maraque (oben), Orlando Nadig, Jonathan Schenker und Alexandre Zurkinden (von links) organisieren das Festival. zvg

Das Sub Divo Festival ist schon seit 2019 in Planung und wurde diesen April eigentlich wie im Jahr zuvor abgesagt. Nun findet es zum ersten Mal statt. «Wir mussten vor zweieinhalb Monaten von vorne anfangen», erinnert sich OK-Mitglied Jona Maraque. Im Frühling sei die Organisation eines Open Airs aufgrund der Pandemielage noch unmöglich erschienen. Nach entscheidenden Lockerungen beschloss das vierköpfige Organisationskomitee, die Veranstaltung doch durchzuführen.

«Wir sehen unsere Aufgabe in der Repräsentation der lokalen Musik»

«Wir wollen neben etablierten Bands wie Kush K und Miss Kryptonite auch neuen, noch unbekannten Künstlerinnen und Künstlern aus der Region die Möglichkeit bieten, auf der Bühne zu stehen», erklärt Jonathan Schenker, ebenfalls Mitglied des OK.

Weiter beschreibt Organisator Alexandre Zurkinden die Vision: «Wir sehen unsere Aufgabe in der Repräsentation der lokalen Musik.» Unter den sieben Gruppen, die am 4. September auftreten, sind Musiker aus Hausen, Baden und Aarau.

Gut vernetzt ist halb organisiert

«Gebucht haben wir Musiker, von denen wir überzeugt sind», beschreibt Schenker das Programm. Hauptsächlich sei das Genre Indie Rock vertreten, aber auch Pop, Blues und Funk höre man am Sub Divo. Der 21-Jährige spielt selbst in einer alternativen Rockband, zusammen mit Maraque. «Wir standen schon mit einigen Künstlerinnen und Künstlern, die am Festival dabei sind, auf der Bühne», so Schenker.

Durch ihre Verwurzelung in der lokalen Musikszene haben sich auch die vier Organisatoren kennen gelernt. Schenker, der Wirtschaftsinformatik studiert, betreibt gemeinsam mit Maraque im Verein Sub Terra ein Musikstudio in Brugg. Schon seit rund drei Jahren sei er in der Konzertplanung tätig.

Auch der gelernte Elektrotechniker Zurkinden aus Turgi stellt mit seinem Verein Too Simple musikalische Events auf die Beine. Durch Engagements wie diese hätten sie die einzelnen Bands schnell gefunden. «Das Programm wurde uns praktisch auf den Tisch gelegt», erklärt Maraque.

Das Festival versteht sich als Non-Profit-Organisation

Laut Schenker hat das OK die Motivation aller Beteiligten, von den Musikern bis hin zu den Partnern des Festivals, positiv überrascht. Den Künstlerinnen und Künstlern habe es gefehlt, vor Publikum aufzutreten. Maraque sagt begeistert:

«Wir spürten das Feuer für die Kunst.»

Die Vierergruppe arbeitet ehrenamtlich und versteht das Open Air als Non-Profit-Organisation. Schenker, dem das Budget unterliegt, erklärt: «Eine Profitorientierung würde die Essenz des Festivals verdünnen.»

«Das Amphitheater war schon zu Römerzeiten kulturell wichtig»

Die Regionalität ist neben der Musik auch im Rahmenprogramm zentral. Maraque erklärt:

«Es sind handverlesene und nachhaltige Produkte im Essensangebot.»

Der 24-Jährige aus Baden ist hauptberuflich im Gastrobereich tätig und am Sub Divo für die Verpflegung zuständig. Wert legen die Organisatoren zudem auf das Amphitheater als Veranstaltungsort. «Das hebt uns von anderen Festivals ab», sagt Zurkinden stolz.

«Das Amphitheater war schon zu Römerzeiten kulturell wichtig», erklärt Zurkinden weiter. Er fügt hinzu:

«Unser Festival aktualisiert den historischen Kontext in den alten Mauern.»

Der römischen Idee passe sich der lateinische Name Sub Divo, zu Deutsch «unter freiem Himmel», an. Auch bei der Verpflegung und der Dekoration liessen sie, so Zurkinden, den geschichtlichen Hintergrund einfliessen. «Den Gladiator machten wir zum Getränk», bestätigt Kulinarik-Chef Maraque.

«Die Zutaten haben wir, jetzt müssen wir den Kuchen noch backen»

Das Sub Divo soll in Zukunft jährlich und im ursprünglich geplanten grösseren Rahmen mit Kleinkunsteinlagen und mehreren Bühnen stattfinden. Das Ziel des Festivals sei es in Erinnerung zu bleiben, so Maraque. «Wir wenden uns an alle, die unsere Faszination für qualitativ hochwertige und regionale Musik teilen.»

Im Hinblick auf den 4. September zeigt sich das OK trotz der kurzfristigen Organisation zuversichtlich. Das OK rechnet mit 200 bis 300 Besucherinnen und Besuchern. In den nächsten Wochen gäbe es noch einiges zu tun, aber das Wichtigste stehe schon. Zurkinden fasst zusammen:

«Die Zutaten haben wir, jetzt müssen wir den Kuchen noch backen.»

Festival-Opener um 16 Uhr ist Lunar Blue aus Hausen. Brothers in Crime und The Shains aus Aarau sowie FC Kleinstadt und Wizardzs aus Baden stehen auch auf dem Programm. Das volle Line-up möchte das OK noch nicht verraten. «Wir planen einige Überraschungen», verspricht Schenker. Eintrittskarten sind ab sofort auf Seetickets.ch und am Festival an der Abendkasse für 25 Franken erhältlich. Eingelassen werden alle mit gültigem Covid-Zertifikat.