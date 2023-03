Windisch «Das Niveau wird immer höher»: Kinder und Jugendliche zeigen ihr Können an musikalischem Förderwettbewerb Am 25. März fand in Windisch der 24. Prix Rotary music statt. Die 29 Teilnehmenden stammten aus den Bezirken Brugg, Zurzach und Laufenburg.

Vitalii Vlasov war der jüngste Teilnehmer und spielte vier Stücke. Bild: Peter W. Frey

Wenn er nervös sein sollte, so merkt man es ihm nicht an. Vitalii Vlasov aus Brugg setzt sich an den Flügel, konzentriert sich auf die Noten und legt los. Vier Stücke bringt er zu Gehör und erntet viel Applaus. Vitalii ist mit neun Jahren der jüngste Teilnehmer am traditionellen Prix Rotary music, dem musikalischen Förderwettbewerb für Kinder und Jugendliche, der heuer am 25. März in der Aula des Oberstufenschulhauses Chapf in Windisch stattfand. Und Applaus gibt es für Vitalii auch fünf Stunden später bei der Preisverleihung: Sein Auftritt wird von der Fachjury mit dem zweiten Preis in der Kategorie Klavier I ausgezeichnet.

Am 24. Prix Rotary music nahmen in diesem Jahr 29 Kinder und Jugendliche aus den Musikschulen der Bezirke Brugg, Zurzach und Laufenburg in den Kategorien Blasinstrumente, Klavier und Ensemble teil. Getragen wird der Prix Rotary music von den drei Rotary-Clubs Zurzach-Brugg, Brugg-Aare-Rhein und Laufenburg-Fricktal.

Der 24. Prix Rotary music fand in der Aula des Oberstufenschulhauses Chapf in Windisch statt. Bild: Severin Bigler

«Das Niveau der Vorträge wird immer höher», lobte der Glarner Musikpädagoge Hans Brupbacher als Jury-Sprecher bei der Preisverleihung. Und Gudrun Goitein aus Windisch rief als Präsidentin des Vereins Prix Rotary music jene Kinder und Jugendlichen, die keinen Preis erhielten, dazu auf, sich nicht entmutigen zu lassen: «Musik bereichert in jedem Fall euer Leben.»

Jungpianistin bekam Preis für hervorragende Leistungen

Nicht überraschend erspielte sich Agustina Nores aus Windisch am Piano den Prix Rotary für hervorragende Leistungen. Mit zwei Stücken von Domenico Scarlatti und Sergei Rachmaninoff bestätigte sie ihr hohes musikalisches Können, das ihr schon 2021 den Prix Rotary am Piano und 2022 den ersten Preis mit der Geige eingetragen hatte.

Die Windischerin Agustina Nores spielte an der Veranstaltung Geige und Piano. Bild: Peter W. Frey

Die Preisträgerinnen und Preisträger 2023 sind: In der Kategorie Blasinstrumente: 1. Preis: Gabriel Hauenstein, Überregionale Musikschule Surbtal, 2. Preis: Eliane Riptten, Musikschule Frick. In der Kategorie Klavier I: 1. Preis: Anni Melzian, Musikschule Brugg, 2. Preise: Svenja Huber und Vitalii Vlasov, beide Musikschule Brugg. In der Kategorie Klavier II: 1. Preise: Agustina Nores, Musikschule Brugg, Elisha Noé Saidou, Musikschule Eigenamt und Nils Martin Kroehl, Musikschule Frick. In der Kategorie Ensemble sind alle Preisträgerinnen und Preisträger von der Musikschule Brugg: 1. Preise: Gitarrenquartett mit Nina Brunhart, Anna Greutert, Taïs Meyer und Jasper Schildhauer, Streichquartett mit Fiona Schmucki, Jamie Stingelin, Luna Uglietti und Carla Schmucki, 2. Preis: Streichquartett mit Gabriel Moscoco, Madita Staub, Emily Stettler und Zoe Seifried.