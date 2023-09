Windisch «Das ist wohl die grösste Hürde»: Zukunft des Projekts Dorfladen wird jetzt besiegelt – das ist der aktuelle Stand Am Dienstagabend lädt der Verein Quartierladen Unterwindisch seine Mitglieder zum Grundsatzentscheid. Inzwischen konnte mit der Gemeinde ein Mietvertrag für das betreffende Areal erarbeitet werden. Auch zur Suche nach einem Ladenbetreiber gibt es Neuigkeiten.

Bei der Mitgliederversammlung gilt es auch ein neues Co-Präsidium zu wählen: Kandidieren werden Conrad Stoll und Nadine Hubler. Bild: zvg

In drei Tagen steht für den Verein Quartierladen Unterwindisch ein Meilenstein an. Seit Volg angekündigt hat, die Filiale an der Dorfstrasse per Ende Juni 2024 aufzugeben, versucht die Organisation eine Alternative zu finden. Inzwischen ist der Vereinsvorstand mit dem Projekt weit fortgeschritten. Nun müssen aber am 12. September noch die 270 Mitglieder darüber entscheiden, ob sie Ja zur aktuellen Lösung sagen.

Ab Juli 2024 sieht der Verein vor, dass er das Ladenlokal kostenlos von Gebäudebesitzerin Fenaco übernimmt und die Fläche von der Gemeinde Windisch als Grundbesitzerin mietet. Laut Konzept wird das Geschäft per August von neuen Betreibern wiedereröffnet, die wiederum Miete an den Verein bezahlen.

Wie die AZ berichtete, hat die Fenaco dem bereits zugestimmt und bezahlt auch den Abriss der Fahrnisbaute nach Ablauf der Arealnutzungszeit im Sommer 2032. Nun konnte zudem mit Windisch der Mietvertrag erarbeitet werden, bestätigt Co-Vereinspräsident Ruedi Hintermann.

Mittlerweile 30 Prozent des Finanzbedarfs erreicht

Gemäss dem Vertrag liegt der jährliche Pachtzins für das Grundstück bei 5500 Franken. «Die Gemeinde saniert auch die Umgebung und erledigt den Unterhalt», ergänzt Ruedi Hintermann.

Ruedi Hintermann, scheidender Co-Präsident des Vereins Quartierladen Unterwindisch. Bild: Maja Reznicek (3. Augst 2021)

Für das Gebäude sei aber der Verein zuständig. Und das hat grösseren Investitionsbedarf: Im nächsten Sommer sollen diverse Einrichtung- und Umbauarbeiten stattfinden, beispielsweise geht es auch um Neuanschaffungen wie die eines grösseren Kühlgeräts für Milchprodukte. Von einem totalen Mittelbedarf von rund 110’000 Franken ist die Rede. Bis März 2024 muss das Geld beschafft sein.

Laut den Unterlagen des Vereins wurden mittlerweile 30 Prozent des Finanzbedarfs erreicht. Im Detail sind 36’000 Franken zugesichert, sagt Hintermann. Weitere Verhandlungen seien am Laufen. Für die Geldspenden gibt es, so heisst es im Fundraisingdossier, eine Gegenleistung: Firmen sowie Fonds wird etwa ein Eintrag auf einer Gönnertafel vor dem Laden sowie eine Einladung zum Eröffnungsfest versprochen.

Grosse «Fan-Gemeinde» mit 270 Haushalten wartet

Neben den Finanzen ist die Projektumsetzung auch davon abhängig, dass der Verein jemanden findet, der den Laden auf eigene Rechnung betreibt. Diesen August hat die Suche nach einer geeigneten Unternehmerin oder einem Unternehmer gestartet. «Das ist wohl die grösste Hürde», sagt Ruedi Hintermann. Drei, vier Bewerbungen gebe es bereits.

Ende Juni 2024 gibt der Volg seine Filiale an der Dorfstrasse auf. Bild: Maja Reznicek (16. Juni 2022)

Das Geschäft auf einer Fläche von 300 m2 wird inklusive Einrichtung sowie Klima- und Kühlgeräten vermietet. Zudem gehören zwei Parkplätze für Mitarbeitende dazu. Bisher sei der Volg gut frequentiert, erklärt der Verein, man könne auf eine grosse «Fan-Gemeinde» mit 270 Haushalten zählen. Beim Betriebskonzept gebe es grossen Spielraum. Interessierte melden sich bei Petra Wicki unter 078 219 26 54 oder mail@petrawicki.ch.

Ebenfalls entscheiden wird der Verein Quartierladen Unterwindisch am Dienstag über sein neues Co-Präsidium. Nach dem Rücktritt von Albert Deiss und Ruedi Hintermann aus dem Vorstand stellen sich Conrad Stoll und Nadine Hubler zur Wahl.