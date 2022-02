Windisch Brugger Berufsschule spendet Mobiliar für Kinder in Rumänien Gemeindeschreiber Stefan Wagner aus Windisch berichtet vom letzten Gütertransport und den Schwierigkeiten am Zoll in Bukarest. Er spricht über die Herausforderungen mit seinem Hilfswerk, welches er 2014 ins Leben gerufen hat.

Marius (rechts) und eine Arbeitskollegin vom Verein Fonds Marius Arsene verteilen Güter und Geschenke an Kinder in Rumänien. zvg

Stefan Wagner, 63-jähriger Gemeindeschreiber von Windisch und Gründer des Vereins Fonds Marius Arsene Rumänien, ist erleichtert. Der geplante Transport nach Rumänien konnte am 20. Januar endlich durchgeführt werden. Dieses Mal wurden Schulmobiliar und 40 Computer in die Schule von Iepureşti, ein kleines Dorf zirka 25 Minuten entfernt von Rumäniens Hauptstadt Bukarest, geliefert. Man habe das alte Schulhaus dort renoviert. Aufgrund von finanziellen Lücken lagen neue Möbel jedoch nicht drin. Wagner meint:

«Auf den Fotos, die ich erhalten habe, war ersichtlich, dass die Räume alle komplett leer sind. Uns wurde klar, dass die Schüler so nicht lernen können.»

Diese Bilder hätten ihn getroffen. Also habe er eine Aktion gestartet. Das Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg sowie die Reformierte Kirche in Brugg hätten sehr freigiebig nicht mehr benötigtes Schulinventar gesponsert. Darunter diverse Pulte sowie auch 40 Computer. Durch diese grosszügigen Spenden sei der Camion im Januar «bumsvoll» in Richtung Rumänien aufgebrochen.

In Rumänien konnten 40 Computer einer Dorfschule gespendet werden. zvg

Verteilung der Ware an Menschen in Rumänien

Der Verein Fonds Marius Arsene habe seit dem 1. September 2021 einen neuen Lagerraum. Dieser werde für die Sammlung der verschiedenen Materialien genützt. «Wir haben zwei Jahre lang nach einem passenden Ort gesucht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat einfach nirgendwo gepasst», berichtet Wagner. Die Förderstiftung Technopark Aargau in Brugg habe dem Verein ein entgegenkommendes Angebot gemacht. Stefan Wagner ergänzt:

«Manchmal muss man einfach Geduld haben und daran glauben, dass das Richtige kommen wird.»

Wenn der Lagerraum voll ist, werde eine Lieferung nach Rumänien geplant. Die grösste Herausforderung dabei sei der Zoll in Bukarest. Wagner schildert: «Sie können sich das gar nicht vorstellen. Bukarest ist der schlimmste Zoll in ganz Rumänien. Jeder einzelne Lastwagen wird penibel durchsucht und so stehen vor dem Übergang die Lastwagen Schlange.»

Tische und Stühle werden in Rumänien in einem Klassenzimmer verteilt. zvg

Laut Wagner werde die Ware nach Prinzip verteilt. Inzwischen sei der Verein bekannt. Leute, die etwas bräuchten, würden sich melden. Danach werde die Situation im Haushalt überprüft und gezielt Materialien, Lebensmittel oder Geschenke verteilt. Manchmal komme es auch vor, dass jemand berichte, in seinem Umfeld seien Menschen in Not, die nach Hilfe und Unterstützung bedürfen.

Schwierige Zeiten und Optimismus

Im Rundbrief 2021 des Vereins Fonds Marius Arsene wurde um mehr Helferinnen und Helfer gebeten. Auf den Aufruf habe sich jedoch niemand gemeldet. Der Gemeindeschreiber meint:

«Im Moment kann ich auf die Vorstandsmitglieder zurückgreifen und auch andere freiwillige Helfende kann ich bei Bedarf miteinbeziehen. Für die Zukunft wäre es aber gut, mehr Leute an Bord zu haben.»

Helfende würden sich vor allem um den Lagerraum im Technopark kümmern. Material erfassen und sortieren, sei eine essenzielle Aufgabe. «Seit der Gründung des Vereins im Jahr 2014 konnten wir viele Vereinsmitglieder gewinnen. Momentan sind es 163 Mitglieder», sagt der 63-Jährige stolz. Wichtig sei es, die Mitgliederzahl zu erhöhen, da diese fixe Einnahmen garantiert. Pro Jahr würden Gewerbe 200 Franken, Ehepaare 100 Franken und Einzelpersonen 50 Franken spenden.

Gemäss Stefan Wagner sind die letzten zwei Jahre hart gewesen. Besonders in Rumänien. In dieser Zeit optimistisch zu bleiben, sei nicht einfach, aber möglich.

«Wir haben uns mit der Situation in Rumänien arrangiert. Es braucht aber eine hohe Flexibilität. Schliesslich ist es auch einen Prozess, sich auf die guten Dinge zu konzentrieren, die wir mit unserer Unternehmung leisten.»

Feld- oder Gartenarbeit anstelle von Schule

Ein grosses, schon lange ausstehendes Ziel sei es, mit dem Verein Inimi de Campioni in Rumänien, mit dem der Verein Fonds Marius Arsene eng zusammenarbeite, zusammenzusitzen und eine Strategie zu entwickeln. Wagner erklärt:

«Wir wollen intensiver mit Kindern arbeiten, sodass mehr von ihnen zur Schule gehen können.»

Das Problem sei, dass viele Kinder bei den Grosseltern wohnen würden. Diese kommandieren die Kinder auf die Felder oder in den Garten zum Arbeiten, anstelle sie zur Schule zu schicken. «Mitte April gehen wir eine Woche nach Rumänien, um die Sitzung durchzuführen. Wir hoffen, dass uns nichts einen Strich durch die Rechnung macht», sagt Stefan Wagner zum Abschluss.