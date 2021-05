Windisch Beim Kindergarten Klosterzelg sollen Poller für mehr Sicherheit sorgen Im Eingangsbereich des Kindergartens Klosterzelg in Windisch ist eine bauliche Verengung geschaffen worden, um die Verkehrslage zu beruhigen. Falls die gewünschte Verbesserung nicht eintrifft, soll in einer zweiten Phase ein Halteverbot eingeführt werden.

Auf der Römerstrasse vor dem Kindergarten Klosterzelg sind Poller montiert worden. Bild: mhu (16. Mai 2021)

Haltende und anfahrende Autos, dazwischen die kleinen Buben und Mädchen: Im Eingangsbereich des Kindergartens Klosterzelg an der Römerstrasse in Windisch kommt es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen.

Die SP-Einwohnerratsfraktion hat sich – zusammen mit den Kindergärtnerinnen und betroffenen Eltern – mit einem Postulat für ein beidseitiges Halteverbot tagsüber eingesetzt. Ein solches würde den Kindern bei diesem Engpass helfen, die Übersicht zu bewahren. Der Gemeinderat hat den Vorstoss im Oktober 2019 entgegengenommen.

Nach Rücksprache mit der Verkehrskommission hat der Gemeinderat die Eltern im Februar des vergangenen Jahres per Brief gebeten, die Kinder nicht mit dem Auto direkt vor den Kindergarten zu bringen und dort aussteigen zu lassen. Allerdings stellt die Behörde in der Beantwortung fest:

«Diese Aufforderung hat leider nicht die gewünschte Wirkung erzielt.»

Zur Verbesserung der Situation ist ein Vorschlag erarbeitet – und mittlerweile auch umgesetzt – worden. Für eine verkehrsberuhigte, übersichtliche Lage ist eine bauliche Verengung im Eingangsbereich des Kindergartens geschaffen worden. Montiert worden sind Poller zur Abtrennung. Diese sollen zusammen mit einer farblichen Markierung den Kindern eine möglichst grosse Sicherheit geben, wenn sie das Areal verlassen.

Die Lage werde weiter beobachtet, hält der Gemeinderat zum geplanten Vorgehen fest. Falls die gewünschte Verbesserung nicht eintreffe, soll in einer zweiten Phase ein Halteverbot eingeführt werden.

An der kommenden Sitzung am 16. und 23. Juni beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat, das Postulat betreffend «Halteverbot beim Kindergarten Klosterzelg» abzuschreiben. (mhu)