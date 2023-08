Windisch Bei der Eröffnung des Mikado Beizli gab es Freigetränke, Tischtennis und Musik Ende August fand der Kick-off des neuen Treffpunkts in Windisch statt. Etwas war für die veranstaltende Gruppe besonders erfreulich.

Das Mikado Beizli soll als niederschwelliger Treffpunkt für die Bevölkerung dienen, wo gelacht, diskutiert und gespielt wird. Bild: zvg

Der neue Treffpunkt in Windisch ist eröffnet. Am 23. August war der Kick-off vom neuen Mikado Beizli, dieses findet nun jeden Mittwoch von 17 bis 23 Uhr statt.

Rund 50 Personen trafen sich am Anlass vergangene Woche in den Räumlichkeiten des Café Mikado. Die Gemeinde Windisch offerierte Freigetränke und einen Apéro, der vom Team des Café Mikado zubereitet worden war. Die Band The Generations sorgte für musikalische Unterhaltung.

«Die Besucherinnen und Besucher nutzen den herrlichen Sommerabend zu Gesprächen auf der Terrasse, spielten Tischtennis. Auch das eine oder andere Gesellschaftsspiel fand grossen Zuspruch», so Heike Bauer-Brösamle, Ansprechperson der IG Mikado Beizli. Besonders erfreulich sei, dass drei Generationen vereint gewesen seien. Über zusätzliche Besucherinnen und Besucher der jüngeren Generation würde man sich dennoch freuen.

Das gute Wetter lud zum Verweilen und Plaudern auf der Terrasse ein. Bild: zvg

In ihrer Eröffnungsrede dankte Bauer-Brösamle dem CEO der Stiftung Domino, Rainer Hartman, für die wohlwollende Unterstützung und der Projektgruppe «regelmässiger Treffpunkt» des Zukunftskafi, die das Mikado Beizli lanciert hat. Ein Dankeschön ging auch an Andrea Mathis, Abteilungsleiterin Gastronomie Stiftung Domino, sowie Sarah Ammann, Leiterin Café Mikado, «die beide stets ein offenes Ohr für unseren Anliegen und unser Fragen haben».