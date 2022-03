Windisch «40 Prozent unserer Gäste kommen aus dem Ausland»: Hoteldirektorin blickt auf das erste Betriebsjahr zurück Vor einem Jahr öffnete das Centurion Towerhotel seine Türen neben dem Fachhochschulcampus. Sandra Schuler sagt, was – trotz Corona – häufig nachgefragt wurde und wie das Angebot für die Hotelgäste auf den Sommer hin ergänzt wird.

Direktorin Sandra Schuler erlebte im 2021 trotz der Coronapandemie einige schöne Momente im Centurion Towerhotel. Sandra Ardizzone (22. Februar 2021)

Obwohl das neue Centurion Towerhotel auf dem Fachhochschulareal in Windisch nur wenige Schritte vom Bahnhof Brugg sehnlichst erwartet wurde, war der Start vor einem Jahr alles andere als einfach. Coronabedingt musste das stilvolle Restaurant Ignis Grill & Wine im Erdgeschoss für die offizielle Neueröffnung bis Ende Mai warten.

Um diese Zeit zu überbrücken, bot das Towerhotel an Wochenenden ein Kennenlernpaket mit Nachtessen, Übernachtung und Frühstück an, was auch von Einheimischen gebucht wurde.

Das Centurion Towerhotel in Windisch bietet im ersten und zweiten Obergeschoss insgesamt 66 Zimmer und Apartments an. Sandra Ardizzone (22. Februar 2021)

Hoteldirektorin Sandra Schuler blickt trotz Corona positiv auf das erste Betriebsjahr zurück und sagt: «Wir hatten einige schöne Momente. Unser tolles, junges und frisches Team ist sehr motiviert und freut sich immer über alle Gäste.» Im 2021 gab es Monate, in denen das Centurion Towerhotel mit seinen 66 Apartments und Zimmer ausgebucht war. Es gab aber auch Monate, in denen die Auslastung deutlich tiefer war und von den beiden Stockwerken nur eines besetzt wurde. Genaue Logierzahlen nennt die Gruppe Aargauhotels.ch, welche das Centurion Towerhotel in Windisch betreibt, nicht.

Gäste blieben bis zu fünf Monate

Rund 40 Prozent der Gäste kommen aus dem nahen und fernen Ausland und 60 Prozent aus der Schweiz, führt Sandra Schuler aus. Die Gäste seien zwischen 30 Minuten und fünf Monaten geblieben, sagt sie auf die Frage nach der Aufenthaltsdauer. Den grössten Teil der Übernachtungsgäste machen Geschäftsreisende aus. Die Direktorin präzisiert:

«Wir haben zirka 70 Prozent Businessgäste und die anderen 30 Prozent sind Patienten, Familien, die auf der Durchreise sind, aber auch Individualgäste, die ihr Haus renovieren und eine Zwischenlösung brauchen.»

Bei den Patienten handelt es sich um Gäste, die aus gesundheitlichen Gründen in der Region sind, weil sie beispielsweise am Paul-Scherrer-Institut (PSI) behandelt werden.

Mit anderen Worten: Im Towerhotel übernachten viele Dauergäste. Sandra Schuler erklärt: «Diese buchen bei uns ein Apartment mit einem gemütlichen Schlafbereich und einer kleinen Küche, in der sie kochen können. Sie profitieren von einem Rabatt, umso länger sie bleiben.» Die Apartments können auch in einen Wohn- und einen Schlafbereich aufgeteilt werden. «Ich denke, diese Nachfrage kommt immer mehr. Auch ist es für den Gast sehr praktisch, da die Zimmer bereits möbliert sind», hält die 32-Jährige fest.

Velos und geländegängige Rollstühle können gemietet werden

Grundsätzlich arbeitet das zentral gelegene Hotel mit verschiedenen grossen und kleinen Firmen sowie dem Verein Tourismus Region Brugg, Aargau Tourismus, Gewerbeverein Windisch etc. zusammen. Neue Angebote werden stets geprüft.

Im Erdgeschoss des Centurion Towers befinden sich das Restaurant Ignis Grill & Wine, die Hotelrezeption und eine Bar. Sandra Ardizzone (22. Februar 2021)

Auf die Frage nach dem Buchungsstand für 2022 sagt Sandra Schuler: «Der Januar war sehr ruhig. Daher hatten wir auch Betriebsferien bis am 10. Januar. Seit Februar ziehen die Reservationen aber wieder an und wir freuen uns sehr darüber.» Im Hinblick auf den Frühling/Sommer arbeitet das Centurion Towerhotel mit dem Veloverleih «Rent a Bike» zusammen, weist auf die Wanderrouten von Jurapark Aargau hin und vermietet geländegängige Rollstühle.