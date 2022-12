Wildegg 67-Jähriger im Zug von zwei Jugendlichen bedrängt und bestohlen Zwei junge Männer haben im fahrenden Zug einen Reisenden bedrängt und ihm das Portemonnaie gestohlen. Auf der Fahndung konnte die Polizei zwei Verdächtige festnehmen.

Der Vorfall ereignete sich am Montag um 21 Uhr im Regionalzug von Brugg nach Olten. Der 67- jährige Passagier sass gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau in einem Abteil, als sich kurz nach der Abfahrt in Brugg zwei Jugendliche näherten. Einer von ihnen umarmte ihn und liess dann von ihm ab. Danach stiegen die beiden in Wildegg aus. Später bemerkte der Reisende, dass sein Portemonnaie fehlte.

Er rief sofort die Polizei, welche die Fahndung nach den Dieben aufnahm. Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau sichtete im benachbarten Holderbank zwei Männer, die der Beschreibung entsprachen. Es handelte sich um einen 15- jährigen Algerier und einen 17-jährigen Marokkaner, die als Asylbewerber ausserhalb des Kantons gemeldet sind, wie die Kantonspolizei mitteilt. Sie nahm die beiden unter dringendem Tatverdacht fest. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: