Die SP-Fraktion nimmt die Ausführungen des Gemeinderats zum neuen, gemeinsamen Betriebsstandort für das Bauamt sowie das Elektrizitäts- und Wasserwerk Windisch mit Skepsis auf. Die öV-Anbindung im Dägerli könne nicht als gut bezeichnet werden. Zudem hat die Fraktion Zweifel an den neuen Synergien. In der Vorlage fehlen der SP ebenfalls Angaben zu Möglichkeiten von zukünftigen Nutzungen der allenfalls frei werdenden Flächen und Räumlichkeiten beim Gemeindehaus. Das Ziel von Gemeinderat und Verwaltung, den Mitarbeitenden zeitgemässe Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, lasse sich einfacher und kostengünstiger erreichen. Für die SVP ist der Handlungsbedarf zwar gegeben, allerdings erstaunen ihrer Ansicht nach ebenfalls die Projektkosten. Die Fraktion wird an der Einwohnerratssitzung deshalb einen Änderungsantrag einreichen, der einen Verpflichtungskredit in der Höhe von lediglich 235 000 Franken zur Realisierung eines Vorprojekts verlangt. Auch die geschätzten Kosten von 6 Mio. Franken für den Bau des neuen Betriebstandorts seien deutlich zu hoch gegriffen, so die SVP weiter. Störend an der Vorlage sei zum jetzigen Zeitpunkt, dass mit dem gewählten Vorgehen nicht ersichtlich sei, wie sich dieser Betrag tatsächlich rechtfertige.