Andererseits erwähnt er: «Bei der Erarbeitung des Budgets 2018 kam erschwerend hinzu, dass die Auswirkungen der Aufgabenverschiebungen zwischen Kanton und Gemeinden, verbunden mit dem Steuerfusstausch von 3%, zu berücksichtigen waren.» Im Detail seien diese relativ spät durch den Kanton kommuniziert worden.

Entlastung um 550 000 Franken

So verwundert es nicht, dass die grösseren Veränderungen im Zusammenhang mit der Optimierung der Aufgabenteilung auszumachen sind. Darunter fallen laut Geissmann beispielsweise der Wegfall des Gemeindebeitrags an das allgemeine Angebot des öffentlichen Verkehrs und der Wegfall der Ausgleichsbeiträge an die Spitalfinanzierung.

Mehrbelastungen fallen an aufgrund der neu geltenden Finanzierungspflicht der Gemeinden für Verlustscheine der Krankenkassen (neue Aufgabe) sowie des Wegfalls der Kantonsbeiträge an den Sozialhilfeaufwand. Zudem ist im Bereich Soziale Sicherheit eine markante Fall-Zunahme bei der materiellen Hilfe auszumachen. «Unter Berücksichtigung aller Neuregelungen, der Optimierung der Aufgabenteilung und der Neuordnung beim Finanzausgleich, wird das Budget 2018 der Stadt Brugg um rund 550 000 Franken entlastet», betont der Finanzminister.