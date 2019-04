In der neu veröffentlichten kantonalen Bevölkerungsstatistik – mit Daten per Ende 2018 – fällt auf, dass Birr die Gemeinde ist, die im gesamten Kanton am meisten Einwohnerinnen und Einwohner verloren hat. Unter dem Strich haben 124 Menschen in den letzten beiden Jahren die Gemeinde im Eigenamt verlassen.

Einzig Remetschwil im Bezirk Baden kommt nahe an diese Zahl heran: Dort wohnen heute 117 Personen weniger als vor zwei Jahren.

Ein kurzzeitiges Schrumpfen wäre an sich nichts Aussergewöhnliches. Betrachtet man hingegen die Bevölkerungszahl über einen längeren Zeitraum, so scheint es, als ob der stete Wachstumsschub der letzten Jahrzehnte nun erstmals ein Ende gefunden hat. Nachdem Birr lange eine konstante Einwohnerzahl von ungefähr 3300 Personen aufwies, stieg die Bevölkerung ab 1998 um jährlich über 100 Personen an.