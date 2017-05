Was tun, wenn die eigene Tochter, der eigene Sohn in den Dschihad reisen wollen? Sind Salafisten die besseren Sozialarbeiter? Wie werden die Jugendlichen radikalisiert? Was kann der Staat oder die Gesellschaft tun, damit dies gar nicht passiert? Wie geht man mit Dschihad-Rückkehrern um?

Es sind spannende Fragen, mit denen Claudia Dantschke nach ihrem Referat an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch von den Besuchern konfrontiert wurde. Ihnen vorausgegangen ist ein genauso spannender Vortrag über den Salafismus.

«Der IS ist die Stasi hoch zehn»

Claudia Dantschke, 54, wurde 1963 in Leipzig, damals noch DDR, geboren. Religion spielte in ihrem Leben keine Rolle, das sieht sie heute in ihrer Funktion als Vorteil. «Missionarisches perlt an mir ab», sagt sie. Erfahrung hat sie auch mit der ständigen sozialen Überwachung in der DDR gemacht. Das hilft ihr in der Forschung. Sie sagt: «Der IS verhält sich wie die Stasi hoch zehn.»

Ursprünglich wollte sie Ethnologin werden, studierte dann aber Arabistik. Sie schloss ihr Studium Mitte der Achtzigerjahre ab, arbeitete danach als Fremdsprachenredakteurin in der arabischen Abteilung der DDR-Nachrichtenagentur. Nach der Wende wurde sie Produzentin für den kleinen Fernsehsender AYPA-TV. Dieser fokussierte sich auf den Austausch der türkischen Community in Westberlin. Wieder ein Vorteil für Dantschke: Heute kennt sie aus dieser Zeit die Moscheen und die Imame.

2001 begann sie, für das Zentrum Demokratische Kultur zu arbeiten, das unter anderem das Projekt Exit – ein Programm für Aussteiger aus der Neonaziszene – initiierte. Seit Sommer 2011 leitet sie die Initiative Hayat-Deutschland. Hayat (Türkisch und Arabisch für «Leben») wurde vom Zentrum Demokratische Kultur gegründet und ist eine Beratungsstelle für Personen und Angehörige von Personen, die sich salafistisch radikalisieren oder sich dem militanten Dschihadismus anschliessen und gegebenenfalls in Konfliktregionen ausreisen. Hayat ist auch eine Anlaufstelle für Personen, die mit dem militanten Jihadismus brechen und gewalttätige Gruppen verlassen wollen, heisst es auf der Website.