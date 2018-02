Wie wollen Sie das Gremium Stadtrat mit Ihrer Persönlichkeit bereichern?

Mit meiner klaren liberalen Haltung und meinem unternehmerischen Hintergrund ohne wirtschaftliche Verbandelung oder Abhängigkeit von städtischen/öffentlichen Aufträgen. Ich bin ein Teamplayer, gradlinig, zuverlässig und einsatzfreudig.

Wie kann in Brugg das Gemeinschaftsgefühl gefördert werden?

Politik stellt in erster Linie Gemeinschaft her, indem sie im gemeinsamen Interesse aller Einwohner handelt. Wenn Stadtrat und Verwaltung diese Aufgabe gewissenhaft wahrnehmen und darüber transparent informieren, haben sie schon viel für das Gemeinschaftsgefühl getan. Im Übrigen finde ich als liberaler Mensch, dass Gefühlsförderung jeder Art eher etwas Privates ist und die schönsten Gemeinschaften aus privater Initiative entstehen. Zum Beispiel in Vereinen, deren Aktivitäten die Stadt deshalb unterstützen sollte.

Wie und wo sehen Sie die Stadt Brugg in 10 Jahren?

Brugg als Zentrum einer sich stark entwickelnden Region. Die Verkehrsproblematik ist entschärft, Kooperationen mit Nachbargemeinden sind weiter intensiviert (nicht zwingend über Fusionen). Die Attraktivitätslücke zwischen Neumarktplatz und Altstadt ist geschlossen. Der Steuerfuss liegt nicht über 100 Prozent.

Wie stehen Sie dem Thema «Gemeindefusionen» gegenüber?

Fusionen können geprüft werden, sie müssen aber von beiderseitigem Vorteil sein. Der entscheidende Punkt aber ist, dass die Einwohner dies wollen, nicht nur die Regierungen!

Die Chance ist gross, dass Sie bei einer Wahl das Ressort Soziales, Gesundheit und Alter inklusive KESD übernehmen dürfen. Wie soll dieser Gemeindeverband gestärkt werden?

Von Brugg ein klares Bekenntnis für die regionale Lösung, indem sich die Stadt weiterhin aktiv und konstruktiv im Vorstand des Gemeindeverbands einbringt und an dessen Weiterentwicklung mitarbeitet. Es gilt Vertrauen zu schaffen und den Gemeindeverband zu festigen, damit die anstehenden und kommenden Probleme gemeinsam angepackt und gelöst werden können.