Feine Rauchschwaden entweichen aus dem Kohlenmeiler beim Schützenhaus von Scherz und Schinznach-Bad. Schon von Weitem riecht man je nach Wetterlage den Rauch. Das hat auch mit dem Standort zu tun, normalerweise werden Kohlenmeiler im Wald aufgebaut. Um den Kohlenmeiler, der zum 777-Jahr-Dorffest von Scherz aufgebaut wurde, kümmert sich Doris Wicki.

Die Köhlerin verbringt Tag und Nacht im Schützenhaus, überwacht den Kohlenmeiler, schüttet alle zwei Stunden Brennmaterial ins Fülliloch nach – auch nachts. Wir treffen sie um halb elf am Vormittag. Dankbar nimmt sie eine Tasse mit Kaffee in Empfang und setzt sich an den Tisch im Festzelt, das extra für die Kohlenmeiler-Zeit aufgebaut wurde. Von hier hat Doris Wicki einen guten Blick auf den Kohlenmeiler. Kontrolle ist ihr wichtig. Weggehen kommt für sie nicht infrage. Kürzlich wollte sie ein Besucher zu einem externen Mittagessen einladen. Doch Doris Wicki winkte ab. «Mir wäre überhaupt nicht wohl, wenn ich den Kohlenmeiler auch nur für eine Stunde nicht im Blick hätte», sagt sie.

«Gepfupft» wie ein Vulkan

Die Köhlerin aus dem luzernischen Entlebuch nimmt ihren Job ernst, will, dass alles gut abläuft, damit am Ende gute Kohle entsteht. Das Wetter in den letzten Tagen hat es ihr aber nicht einfach gemacht. Der starke Wind blies viel Sauerstoff in den Kohlenmeiler. So viel, dass es im obersten Teil des Meilers Risse gab. «Der Meiler hat wie ein kleiner Vulkan gepfupft, das war gerade etwas Action», beschreibt es Doris Wicki. Sie musste rasch reagieren, rannte gemeinsam mit Helfern zum Meiler und klopfte mit Schaufeln die Löschi, das schwarze Gold – also den schwarzen Mantel, der den Meiler abdichtet – wieder an. Aufgrund des Windes ist der Verkohlungsprozess bereits weit fortgeschritten.