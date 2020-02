Wie die CIA die Brugger ausspioniert: Das sind die besten Schnitzelbänke der wegen Corona verkürzten Fasnacht

Raketen aus kleinen PET-Flaschen zieren die Tische im aufwendig und hübsch dekorierten Brugger Salzhaus. Unter dem Motto Galaxy hat die Värslischmitte-Truppe am Donnerstagabend zum Take-off eingeladen. Space-Explorer in Astronautenanzügen haben sich im «Himmlischen Traumschiff» um das Wohl der gut gelaunten Gäste gekümmert. Zeitgleich finden auch im Laternli der Rrätz-Clique Brugg Auftritte der sechs Schnitzelbankgruppen statt. Musikalisch umrahmt wurde das Programm von den Schwellbaumschränzern, der Rrätz-Clique sowie von der Gugge Opus C Voll. Wir haben alle Zettel studiert und geben hier eine Kostprobe der besten Verse.

Oschterzäpfe

Als Solist blickt der Oschterzäpfe unter anderem auf den letzten Sommer zurück und denkt schon an die Regierungsratswahlen im Herbst.

Letscht Sommer im Hallwilersee schwimm ich ganz angetan,

ich crowle grad as Ufer zrugg, do gsehn ich en Kaiman,

ich mäldes grad der AZ – ond ich google denn spontan,

ou nei – läck esch das piinlech jetzt – das Tier das heisst jo Schwan.

***

Am erschte Stadtfescht-Wochenänd han ich mich öberwunde,

& ha de Wäg as Bruggerfescht schliesslech knapp noh gfunde.

Im Nochhinein betrachtet het das quasi no rentiert,

well niemer het min ned vorhandne Feschtpass kontrolliert.