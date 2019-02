Nicht nur die «Bären»-Liegenschaft mitten im Dorfzentrum von Veltheim hat eine bewegte Vergangenheit, sondern auch die Genossenschaft, die «zur Erhaltung des Gasthofs Bären» vor genau 20 Jahren gegründet wurde. Nach einem schwierigen Jahr mit tiefen Umsatzzahlen hat sich der Genossenschaftsvorstand Ende 2018 entschieden, das Mietverhältnis mit dem Pächter bereits nach eineinhalb Jahren aufzulösen. Seit Anfang Januar hat der Vorstand vorübergehend die Führung des Traditionslokals übernommen und mit Marlies Müller eine Betriebsleiterin eingestellt.

In einem nächsten Schritt möchte die Genossenschaft die spezielle Trägerinstitution bekannter machen. Sie lädt deshalb alle Interessierten, insbesondere die Bevölkerung von Veltheim, am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr zu einem Informationsabend in den «Bären» ein. Dabei gibt es Ausführungen zur Zukunft der Liegenschaft.