Wichtige Meilensteine auf dem Reichholdareal: Hier sollen bis zu 1800 Arbeitsplätze entstehen

Die Altlastensanierung ist erfolgreich abgeschlossen, die Suche nach künftigen Nutzern läuft: Auf dem Reichholdareal zwischen Lupfig und Hausen sind einige Meilensteine erreicht worden, sagte Alex Römer, Arealentwickler bei der Grundeigentümerin Hiag Immobilien. Am Mittwochabend ist er an einer Informationsveranstaltung in Hausen auf den Stand der Arbeiten eingegangen zusammen mit: Manuel Basler, Ingenieur beim Büro Steinmann; Klaus Reuter, Projektleiter Altlasten bei der Ecosens AG; Martin Eggenberger, Architekt beim Büro Planteam. Rund 80 Interessierte waren anwesend in der Mehrzweckhalle.

Auf der derzeit über­wiegend brachliegenden, rund 75000 Quadratmeter grossen Fläche sollen dereinst 1400 bis 1800 Arbeitsplätze entstehen, sagte Arealentwickler Römer. Die Hiag hat das Gelände, auf dem sich früher ein Zementwerk und später Chemiewerke befanden, im 2012 übernommen. 2014 wurde ein Masterplan unterzeichnet, in dem die Grundsätze zur Arealentwicklung festgehalten sind. Darauf erfolgte der Startschuss für die Neuansiedlung von Unter­nehmen.

Das Interesse potenzieller Nutzer nimmt spürbar zu

Es sei viel passiert im Hintergrund, stellte Römer fest. Das Interesse potenzieller Nutzer nehme nun spürbar zu. Der Gestaltungsplan sei ein wichtiger Schritt, um Rechtssicherheit zu erhalten.