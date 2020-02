Wettkampf der Lego-Roboter: Bronze reicht «Mindfactory» für EM-Qualifikation

Benedek Mezei, Benedikt Amsler, Amos Burchia, Yael Erdin, Thomas Bundi, Yuri Honegger und Tobias Nemet sind «Mindfactory». Sie gehen auf verschiedene Schulen. Immer samstags kommen sie in Baden zusammen und tüfteln dann den ganzen Tag an ihren technischen Aufgaben.

«Wie alle Teams wussten wir seit August 2019, um was es im diesjährigen Wettbewerb geht», sagt Coach Margherita Bernero. «City Shaper» lautet das aktuelle Thema. Es geht um das Wohnen von morgen, die nachhaltige Stadt, Verkehrs- und Umweltfragen. Bei den Robot-Games sind die Aufgaben auch in diesem Themenfeld angesiedelt. Der von den Kindern und Jugendlichen programmierte Roboter muss selbstständig Häuschen aufeinanderstapeln, Kranlasten absetzen, Drohnen fliegen lassen, Verkehrsstaus beseitigen und vieles mehr. Je mehr Aufgaben erfüllt sind, desto mehr Punkte gibt es.

Zweieineinhalb Minuten Zeit haben die Mannschaften. Um die Aufgaben zu lösen, muss der Roboter immer wieder umgebaut werden. «Da muss jeder Handgriff sitzen», so Roger Erdin, Begleiter von «Mindfactory» und Vater der 14-jährigen Yael, einziges Mädchen in der Gruppe. Es gibt zwar mit den «Space Girls» aus Liestal auch ein reines Mädchen-Team, dennoch überwiegen die Jungs beim Wettbewerb.

Das Littering-Problem am Beispiel von Baden gelöst

«Aber nicht nur die Zahl der Punkte bei den Robot-Games fliesst in die Gesamtbewertung ein, sondern auch das Design der Roboter, wie das Team zusammenarbeitet und die Qualität der Forschungspräsentation», so Miriam Burchia aus Bözberg, deren Sohn Amos bei «Mindfactory» mitmacht. Die Lokalmatadore haben sich bei ihren Forschungen der Frage angenommen, wie man am Beispiel der Stadt Baden das Littering, also das Wegwerfen von Müll im öffentlichen Raum, bekämpfen kann. Sie präsentieren, in weisse Kittel gekleidet, Eimer, die beim Befüllen mit Müll dem Einwerfer Punkte gutschreiben. Sie sind der Meinung: «Mit Belohnung wird man dem Problem besser Herr als mit Bestrafung.»

Probleme indes macht der «Mindfactory»-Roboter. Immer wieder trifft er nicht die richtigen Stellen. Burchia: «Im Training am Freitag lief alles super, aber jetzt leider nicht mehr.» So genügen die Punkte bei den Robot-Games irgendwann nicht mehr – aus nach dem Viertelfinal. Aber das Ausscheiden bei den Robot-Games heisst noch nichts. So müssen die Aargauer Lego-Ingenieure bis zur Siegerehrung im Audimax bangen.

Am Schluss können sie über Platz 3 in der Gesamtwertung jubeln. Ein erster Platz im Design und ein dritter bei der Forschung haben mit zu Bronze verholfen. Das reicht für das Ticket nach Offenburg (D), wo am 6./7. März der Wettbewerb auf europäischer Ebene stattfindet.

«Das ist schon extrem kurzfristig», so Erdin. Aber sie nehmen die Herausforderung an. Und mit Offenburg, 120 Kilometer von Basel entfernt, ist der logistische Aufwand auch nicht allzu hoch. Da haben sie schon ganz andere Herausforderungen gemeistert – Europa- und Weltmeisterschaften in Dänemark, der Türkei und den USA.