Wettkampf «Auf die Plätze! Fertig! Los!»: Die Sprinttalente geben in Brugg den Ton an Im Stadion Au in Brugg findet das Rennen «De schnällscht Aargauer» statt. Die Sieger sichern sich die Teilnahme am Schweizer Final.

Bahn frei für den Nachwuchs: Die 7- bis 15-jährigen Sprinterinnen und Sprinter messen sich über 50, 60 und 80 Meter.. zvg

«Auf die Plätze! Fertig! Los!» Wenn über 400 Mädchen und Knaben aus dem Kanton Aargau für einmal alle auf dieses Kommando hören, kann das nur eins bedeuten: «De schnällscht Aargauer» geht über die Laufbahn des Stadions Au in Brugg. Am Samstag, 28. August, messen sich die 7- bis 15-jährigen Sprinter und Sprinterinnen über 50, 60 oder 80 Meter und machen den begehrten Titel unter sich aus.

Nur die schnellsten Nachwuchstalente des Kantons haben sich für diesen Finalwettkampf qualifiziert. Einige von ihnen haben mit dieser Teilnahme ihr grosses Ziel bereits erreicht, für andere geht das Abenteuer Swiss Athletics Sprint noch weiter. Die Sieger der kantonalen Ausscheidung gelten nämlich nicht nur ein Jahr lang als «schnellste Aargauer», sondern sichern sich auch die Teilnahme am Schweizer Final des Swiss Athletics Sprint am Sonntag, 18. September, in Schaffhausen.

Das Nachwuchsprojekt hat eine lange Tradition

Der Swiss Athletics Sprint hat als ältestes nationales Nachwuchsprojekt von Swiss Athletics eine lange Tradition. Seit 1955 vermittelt es Kindern die Freude am Rennen und hilft, junge Sprinttalente möglichst früh zu erkennen. An kantonalen Ausscheidungen – also an Rennen wie «De schnällscht Aargauer» – eifern die jungen Sprinterinnen und Sprinter in allen Regionen der Schweiz nicht nur ihren Vorbildern nach, sie qualifizieren sich auch für das grosse Highlight – den Schweizer Final.

Die Kategoriensieger dürfen sich ein Jahr lang «Swiss Athletics Sprint Champion» nennen. Zudem haben die 12- bis 15-jährigen Teilnehmer des Schweizer Finals die Möglichkeit, im Sommer 2022 an einem einwöchigen Trainingscamp von Swiss Athletics teilzunehmen, bei dem sie mit der Hilfe von professionellen Swiss-Athletics-Trainern an ihrer Sprinttechnik feilen können.

Über 30 Helfer sorgen für optimale Bedingungen

An Vorbildern fehlt es den jungen Athletinnen und Athleten wahrlich nicht. An den Olympischen Spielen in Tokio standen Ajla de Ponte (US Ascona) und Mujinga Kambundji (ST Bern) über 100 Meter im Final. Solche Leistungen der Schweizer Leichtathletik-Stars sind es, welche die Nachwuchstalente inspirieren.

Die Veranstaltung wird durch die Leichtathletikriege des Turnvereins Windisch (LAR TV Windisch) organisiert. Über 30 Helfer sind im Einsatz, um den Nachwuchstalenten optimale Wettkampfbedingungen zu bieten. Die Wettkämpfe beginnen für die Jahrgänge 2010 bis 2014 am Morgen um 10 Uhr und enden mit den Finals ab 13.30 Uhr. Die Jahrgänge 2006 bis 2009 sind ab 15 Uhr bis etwa 17 Uhr im Einsatz. Die Sieger­ehrungen finden jeweils im Anschluss der beiden Finalblöcke statt. (az)