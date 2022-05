Wettbewerb Roboter sorgen für Spannung, Emotionen und Leidenschaft – Publikum ist willkommen Am 7. Mai findet im Fachhochschul-Campus in Brugg-Windisch die Vorausscheidung mit 21 Teams für die World Robot Olympiad für Kinder und Jugendliche statt.

Die Teilnehmenden designen und bauen einen Lego-Roboter. Symbolbild: zvg

Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein weltweiter Wettbewerb für technikbegeisterte Kinder und Jugendliche. Koordiniert wird er bei uns vom Verein World Robot Olympiad Schweiz. Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) ­organisiert mit ihren KV- und ­Informatiklernenden am Samstag, 7. Mai, im Campus Brugg-Windisch von 8 bis zirka 18.15 Uhr einen der insgesamt sieben Regionalwettbewerbe.

Für den Wettbewerb in Brugg-Windisch sind 21 Teams, bestehend aus 50 Kindern und Jugendlichen, angemeldet. Die Teilnehmenden designen und bauen einen Lego-Roboter, programmieren ihn und starten mit ihm in einem spannenden Wettbewerb gegen andere Teams.

Grosses Schweizer Final wird in Hausen AG druchgeführt

Wer mit dem Mini-Roboter überzeugt, darf am 25. Juni in Hausen AG am grossen Schweizer Final antreten. Die drei besten Teams des Finals vertreten die Schweiz am internationalen Wettbewerb der WRO in Deutschland.

Die Olympiade findet laut Mitteilung der Organisatoren in drei Altersgruppen statt: Elementary (8–12 Jahre), Junior (11–15 Jahre) und Senior (14–19 Jahre). Die Teams werden von einem Coach betreut. Seit der Veröffentlichung der Aufgaben im Januar laufen die Vorbereitungen in den Gruppen.

Ein Coach begleitet die kleinen Teams

Den Organisatoren ist es wichtig, dass die Aufgaben einen aktuellen Bezug haben. Die Bedeutung von Robotern nimmt in unterschiedlichsten Lebensbereichen kontinuierlich zu. Während sie in der Automatisierung der industriellen Produktion schon lange nicht mehr wegzudenken sind, erobern sie Stück für Stück auch unseren Alltag.

Das Thema Robotik und Programmieren ist nicht nur Bestandteil des Lehrplans 21, sondern auch ein ideales Spielfeld für angewandte Mathematik. Symbolbild: zvg

In vielen Haushalten finden sich mittlerweile Roboter, die zum Beispiel das Staubsaugen übernehmen. Am Wettbewerbstag muss der Roboter innerhalb von 120 Minuten zusammengebaut werden, ohne dabei im Voraus angefertigte Teile oder Anleitungen zu benutzen. Zudem soll eine am Wettbewerbstag veröffentlichte Zusatzaufgabe gelöst werden.

Jede Gruppe absolviert mehrere Durchgänge am Wettbewerbstisch, zwischen denen eine Umbau- und Verbesserungsphase eingeplant ist. Am Ende zählen die besten Punktezahlen. Die Wettbewerbsaufgaben unterscheiden sich zwischen den Altersgruppen, sind aber sonst weltweit identisch.

Bei diesem Wettbewerb geht es auch um den Spass an Informatik und Robotik. Die Teilnehmenden lernen für- und voneinander, gewinnen Einblicke in das Software-Design und die Wissenschaften, die dahinter stecken. Zuschauende sind während des Wettbewerbs im Campus an der Bahnhofstrasse 6 willkommen. Sie können nach Lust kommen und gehen.