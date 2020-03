Werner Neuhaus: Sein Fliegerherz hat aufgehört zu schlagen

Die Fliegerei hat ihn ein Leben lang fasziniert, als Flugpionier hat er das Birrfeld massgebend geprägt. Er war Gründungsmitglied der Fliegerschule Birrfeld, der er über 60 Jahre lang angehörte. Drei Jahrzehnte amtete er als Präsident des Aero-Clubs Aargau. Für seinen Einsatz und seine Verdienste wurde er mehrfach geehrt. Werner Neuhaus sen. habe mit seiner Weitsicht «die Birrfelder Zukunft ermöglicht, die heute unsere Gegenwart ist», hält der Aero-Club Aargau zum Tod des Freundes und Ehrenpräsidenten fest.

Aufgewachsen ist Werner Neuhaus sen. in Windisch zusammen mit vier Geschwistern. Nach der Bezirksschule in Brugg absolvierte er eine kaufmännische Lehre bei der Mühlebach Papier AG. Als aktives Mitglied des Turnvereins Windisch und als erfolgreicher Leichtathlet konnte er viele Kränze gewinnen. Stark geprägt haben ihn die Kriegsjahre. Als Mitrailleur leistete er zahlreiche Diensttage im Gebirge in der Gotthard-Region sowie im Tessin. Fast die ganze berufliche Laufbahn durchlief er beim Schweizerischen Viehproduzentenverband – heute Vianco – in Brugg.

Der Ehe mit seiner Frau Annemarie entsprangen drei Kinder: Werner, Therese und Karl – die ebenfalls mit der Fliegerei stark verbunden sind. Wohnhaft blieb die Familie immer in Windisch, wo Werner Neuhaus sen. auch den Verein Alterswohnungen präsidierte. 1998 wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Wegen ihm hatte das Unterdorf keinen Strom

Vom Fliegervirus war er schon als Knabe befallen. In den Dreissigerjahren widmete er sich dem Modell- und Drachenbau. Zum 75-jährigen Bestehen der Fliegerschule erzählte Werner Neuhaus sen. auf dem Birrfeld im August 2015 die Anekdote, wie er einmal an einem Silvesterabend mit einem Freund einen Kastendrachen an einer langen Schnur steigen liess. Durch den starken Wind wurde das Fluggerät fortgerissen. Weil sich die Schnur um die Stromleitungen wickelte zwischen der Scheune von Königsfelden und dem Restaurant Waage, kam es zu einem Kurzschluss. Für das ganze Windischer Unterdorf war die Stromversorgung während einiger Stunden unterbrochen.

Am Schweizerischen Modellflugtag Ende Januar 1937 in Lenzburg wurde sein Modellflugzeug 8 Kilometer vom Startplatz bei Dottikon aufgefunden – und hat damit einen neuen Distanzrekord aufgestellt. Die Segelflugschulung absolvierte Werner Neuhaus sen. ab 1944 auf einem Segelflugzeug des Typs «Zögling». 1949 schloss er überdies die Ausbildung zum Privatpiloten erfolgreich ab.

In den Fünfzigerjahren baute er zusammen mit einem Kollegen das Motorflugzeug «Minicap» HB-SUK. In der zweisitzigen Maschine unternahm er Reisen bis nach Schweden und Dänemark, Frankreich, Spanien und Marokko – damals noch ohne Satelliten-Navigationssystem, dafür mit Michelin-Strassenkarten.

Nach mehrjähriger Zugehörigkeit zur Betriebsleitung der Fliegerschule Birrfeld übernahm er 1956 deren Vorsitz. 1960 wurde er zum fünften Präsidenten der Sektion Aargau des Aero-Clubs gewählt. Er habe sich, hielt er in seinen Notizen scherzhaft fest, offensichtlich zu einem chronischen Sesselkleber entwickelt.

Er fand den richtigen Ton und den richtigen Umgang

Schrittweise erfolgte der Ausbau des Regionalflugplatzes Birrfeld mit Landkäufen und Landumlegungen. Sein intensiver Berufsalltag in der landwirtschaftlichen Branche half ihm bei den oft zeitraubenden und zähen Verhandlungen dabei, den richtigen Umgang mit den Bauern, den richtigen Ton sowie ein di­plomatisches Vorgehen zu finden, sagt sein Sohn Werner Neuhaus jun., der heutige Präsident des Aero-Clubs Aargau.

Realisiert und eingeweiht werden konnten unter Werner Neuhaus sen. neue Hangars, das Betriebsgebäude mit dem attraktiven Ausflugsrestaurant und Mitte der Siebzigerjahre die Hartbelagspiste. 1980 wurde die Konzessionsurkunde für den «Aarg. Regionalflugplatz Birrfeld» durch Bundesrat Leon Schlumpf unterzeichnet.

«Bei meinen Rundgängen um den Flugplatz ist es für mich immer wieder eine Befriedigung, dass ich mithelfen durfte, diese Anlage auszubauen und zur Existenzsicherung beizutragen», hielt Werner Neuhaus sen. in seinen Notizen im Oktober 1990 fest. Der Arbeitsaufwand sei aber nur möglich gewesen dank dem Verständnis und der Unterstützung seiner Frau Annemarie.

Werner Neuhaus sen. blieb aktiv und weitgehend gesund bis ins hohe Alter. Am Samstag vor seinem Tod besuchte er noch das Birrfeld und verfolgte interessiert die Jahreskontrolle an den beiden Bücker-Doppeldeckern. Am Montag darauf litt er unter hohem Fieber und bekundete Mühe mit der Atmung. Im Kantonsspital verstarb er an den Folgen einer starken Lungenentzündung. Die Abdankung findet übermorgen Samstag, 14. März, 14 Uhr in der neuen Werkstatt auf dem Flugplatz Birrfeld statt.