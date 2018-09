Im Kindergarten Dohlenzelg in Windisch soll es drei sogenannten Mondkindern erlaubt worden sein, am Donnerstagvormittag den Unterricht zu besuchen, obwohl dann ausschliesslich die älteren Kinder an der Reihe wären. Mondkinder sind Kinder, die den kleinen Kindergarten besuchen. Da es sich bei den Eltern dieser drei Mondkinder um SP-Mitglieder handeln soll, sorgt dies erst recht für Unmut.

«Wie kann es sein, dass drei Kindern erlaubt wird, gratis einen Halbtag mehr in den Kindergarten zu gehen?», fragen Personen, die zum Schutz der eigenen Kinder ihre Namen nicht öffentlich preisgeben möchten. «Der Kindergarten ist keine kostenlose Kinderbetreuung, in welcher die Eltern ihre Kinder einfach abgeben können», lautet ein Argument. Die Kritiker wollen wissen, was die Eltern dieser drei Kinder qualifiziert, damit sie das Privileg der zusätzlichen kostenlosen Kinderbetreuung geniessen können. «In der SP wird von Gleichstellung gesprochen und nun wird die Chancengleichheit in den Hintergrund gedrängt. Auch das kantonale Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) steht für eine Gleichbehandlung und Gleichstellung der Kinder ein», heisst es weiter. Ein Schulleiter habe keine Befugnis solche Entscheidungen zu treffen, die so drastisch in die Schulregelung des Kantons eingreifen. «In diesen Skandal» involviert sei auch Schulpflegepräsidentin Judith Zürcher (SP), die letzten Herbst neu in die Schulpflege gewählt wurde und «den Schulleiter fest im Griff hat».

Ersatz für kostenpflichtigen Hort?

Die Kritiker wollen zudem wissen, wie die Schule Windisch die Chancengleichheit für die Kinder handhabt. «Warum müssen diese drei Familien nichts für die zusätzliche Kinderbetreuung bezahlen, während andere Familien einen kostenpflichtigen Kinderhort finden müssen?», fragen sie.

Angesprochen sind also Windischs Gesamtschulleiter Philipp Grolimund und Schulpflegepräsidentin Judith Zürcher. Als die «Schweiz am Wochenende» die beiden mit den genannten Punkten der Kritiker konfrontiert, erfolgt kein Dementi. «Im Sinne der Klärung» antwortet Philipp Grolimund: «Bei all unseren Entscheiden steht das Wohl des Kindes im Zentrum. Weder weltanschauliche Ansichten noch der kulturelle, religiöse oder politische Hintergrund der Eltern haben Einfluss auf Entscheidungen bei Angelegenheiten von Schülerinnen und Schülern.»

Die Schulpflege ist Rekursinstanz

Die Einteilungen und Zuteilungen von Schülern und Schülerinnen seien ein operatives Geschäft der Schulleitung. «Die Schulpflege ist Rekursinstanz bei Beschwerden gegen die Schulleitung, der Kanton ist verantwortlich für Rahmenbedingungen für die Umsetzung», fährt Grolimund fort. Er verweist darauf, dass er aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes keinen Einblick in die konkrete Zusammenarbeit mit Eltern gewähren kann.

Was sagt das BKS zum Fall in Windisch? Ist es erlaubt, dass kleine Kindergärtler am Halbtag, der ausschliesslich für die grossen vorgesehen ist, in den Kindergarten dürfen? Was können mögliche Gründe oder Rechtfertigungen für einen solchen zusätzlichen Halbtag sein?

BKS-Sprecherin Simone Strub Larcher geht nicht auf mögliche Gründe ein, sondern verweist lediglich darauf, dass für den Kindergarten gemäss Lehrplan folgende Lektionenzahlen gelten: Im ersten Kindergartenjahr beträgt die Unterrichtszeit für die Kinder 18 bis 22 Lektionen. Im zweiten Kindergartenjahr sind es 22 Lektionen in Abteilungen mit 16 und mehr Kindern oder 20 bis 22 Lektionen in Abteilungen mit weniger als 16 Kindern.

«Die Ausgestaltung der Unterrichtszeiten innerhalb dieses Rahmens liegt in der Kompetenz der Schule vor Ort und muss nicht mit dem BKS abgesprochen werden», sagt die BKS-Sprecherin auf die Frage, ob der Kanton bei individuellen Regelungen nichts zu melden hat.