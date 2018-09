Auf Gesuch der BK Management AG mit Sitz in Ennetbürgen NW, die für den «Burger King» in Lupfig zuständig ist, wurde ein Verbot erlassen: Unberechtigten wird richterlich verboten, heisst es im Amtsblatt, auf dem «Burger King»-Areal zu parkieren und Fahrzeuge aller Art abzustellen. Widerhandlungen gegen das Verbot werden mit einer Busse bis zu 2000 Franken bestraft.

Das Problem ist der kantonale Park+Pool-Standort unter der Brücke, der direkt an das «Burger King»-Gelände grenzt. An der günstigen Lage in der Nähe der Autobahneinfahrten A3 und A1 ist dieser für Pendler vorgesehen, um ab hier Fahrgemeinschaften zu bilden. Das Angebot ist beliebt, die Parkplätze werden rege benutzt – und sind deshalb manchmal komplett besetzt. Immer wieder stellen Automobilisten ihre Fahrzeuge deshalb den ganzen Tag auf dem «Burger King»-Areal ab, um dann gemeinsam mit einem Bekannten weiterzufahren.

Anders gesagt: Die eigentlich für die Restaurantgäste vorgesehenen rund 25 Parkplätze sind blockiert. «Das ist nicht fair gegenüber unseren Kunden», sagt Frank Sedleger, Verwaltungsrat der BK Management AG, die insgesamt sechs «Burger King»-Standorte betreibt. Das Problem, fügt Sedleger an, bestehe auch andernorts. In Lupfig seien die Pendler bisher mit einem Zettel auf die Situation hingewiesen worden. Weitere Massnahmen seien nicht möglich gewesen, eine rechtliche Grundlage habe gefehlt. Deshalb sei das Gesuch für das Verbot eingereicht und die entsprechende Signalisation angebracht worden. «Jetzt haben wir klare Verhältnisse.»

Sedleger spricht von einer Gratwanderung. Schliesslich sollen durch diese Massnahme keine Gäste abgeschreckt oder verärgert werden. Denn auch bei Pendlern, die ihre Fahrzeuge – widerrechtlich – den ganzen Tag auf dem Parkplatz stehen lassen, könne es sich um potenzielle «Burger King»-Kunden handeln, ist sich der Verwaltungsrat bewusst. Immerhin: Die Signalisation, die seit rund einem Monat steht, zeigt offenbar Wirkung. «Die Situation hat sich massiv verbessert», stellt Sedleger zufrieden fest.