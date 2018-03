Der kantonale Aufgaben- und Finanzplan 2018 bis 2021 sehe das so vor, erklärt Thomas Pauli, Leiter Abteilung Kultur beim Kanton. Das sei zwar schon mal eine wichtige Weichenstellung. Letztlich aber würden der Regierungsrat und danach der Grosse Rat entscheiden.

Doch was geschieht, wenn in Zeiten des Sparens und trotz erfreulichem Rechnungsüberschuss der Kanton die Kosten nicht übernimmt? «Dann müsste der Betrieb eingestellt werden», sagt Pauli. Denn es sei nicht möglich, die ganzen Betriebskosten mit den Erträgen zu decken. Dazu müssten etwa die Eintrittspreise mehr als verdoppelt werden, was mit Sicherheit zu einem drastischen Rückgang der Besucherzahlen führen würde. Es sei auch unrealistisch, zu hoffen, dass sich private Geldgeber für die Finanzierung der Betriebskosten finden liessen. Dies im Gegensatz zu Investitionen in die Infrastruktur. Von Stiftungen und Unternehmen aus der Region sind seit der Eröffnung knapp 1,9 Millionen Franken in die Realisierung neuer Vermittlungsangebote geflossen.

Die private Stiftung Vindonissapark hat sich von Anfang an stark für den Legionärspfad engagiert und immer wieder Gönner und Sponsoren gefunden, die den Ausbau des Legionärpfades erst möglich gemacht haben.

Präsident der Stiftung ist der Brugger FDP-Grossrat Titus Meier. Obschon Meier das konsequente Sparprogramm des Kantons unterstützt, findet er es auch richtig und notwendig, dass der Kanton ab 2020 jährlich 680'000 Franken an die Betriebskosten zahlt. «Der Legionärspfad ist inzwischen eine Marke geworden», sagt Meier. «Er wirkt im Kanton identitätsstiftend.» Der Legionärspfad aber habe auch nationale Ausstrahlung; eine vergleichbare Anlage gebe es in der Schweiz nicht. Diese Einzigartigkeit sei in der Diskussion um den Kulturlastenausgleich zwischen den Kantonen ein starkes Argument. Und wenn der Kanton nicht einsteigen will? «Dann wird es schwierig.»