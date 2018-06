Seither engagieren sich die drei Gemeinden nur noch bei Fricktal Regio. Gemeindeammann Robert Schmid von Bözen wirkt auch im zehnköpfigen Vorstand des grössten Regionalplanungsverbands im Kanton Aargau mit, wo er für Ortsentwicklung und Siedlungsentwicklung nach innen zuständig ist.

Aktuell geht es im Rahmen der laufenden Fusionsabklärungen mit Hornussen auch darum, ob Bözen, Effingen und Elfingen per 1. Januar 2021 vom Bezirk Brugg zum Bezirk Laufenburg wechseln sollen. Das wäre kein Novum. Denn erstmals neu gezogen wurde die Bezirksgrenze im Kanton Aargau bereits bei der Fusion von Etzgen, Hottwil, Mettau, Oberhofen und Wil zur neuen Gemeinde Mettauertal. Per Anfang 2010 wechselte Hottwil mit seinen 250 Einwohnern vom Bezirk Brugg zum Bezirk Laufenburg.

Der Grosse Rat entscheidet

Der Aargau ist gemäss Kantonsverfassung in elf Bezirke eingeteilt. Auch wenn diesen heute keine grosse Bedeutung mehr zukommt, so ist ein Wechsel nicht ohne weiteres möglich. Yvonne Reichlin, Leiterin der Gemeindeabteilung beim kantonalen Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI), erklärt: «Die Zuteilung der Gemeinden zu den Bezirken erfolgt nach Anhörung der betroffenen Gemeinden durch den Grossen Rat (Dekret).»

In rechtlicher Hinsicht ist ein Bezirkswechsel laut Reichlin grundsätzlich unabhängig von einer Fusion möglich. Bei einer bezirksübergreifenden Fusion ist es allerdings zwingend, dass man eine Bezirkszugehörigkeit für die vereinigte Gemeinde festlegt. Im Fall einer Fusion von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen (BEEH) sei die Chance sicher hoch, dass der Grosse Rat einem Bezirkswechsel zustimmt, wenn die betroffenen Gemeinden den klaren Willen dazu zum Ausdruck bringen, so Reichlin.

Kommt es für die Dörfer Bözen, Effingen und Elfingen mit seinen zusammen über 1600 Einwohnern zum Bezirkswechsel, wären neu die Gerichte im Bezirk Laufenburg und die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg zuständig. Die Fläche des Bezirks Brugg schrumpfte um 15 Quadratkilometer.

Wie sich ein Wechsel auf die Grossratssitzzahlen der einzelnen Bezirke auswirken würde, kann laut Reichlin nur aufgrund einer Berechnung der Sitzverteilung im ganzen Kanton beurteilt werden. Massgeblich seien die Einwohnerzahlen per 1. Juli 2019.

Mandach bleibt Doppelmitglied

Die Leiterin der Gemeindeabteilung sagt auf die Frage, ob man an den Bezirken trotz abnehmender Bedeutung festhalte: «Die Bezirksstruktur ist seit der Kantonsgründung praktisch unverändert, und es zeichnet sich keine Notwendigkeit ab für eine grundlegende Anpassung.» Früher dienten die Bezirke als Perimeter für die Dezentralisierung der Kantonsverwaltung. In der Vergangenheit wurden die Aufgaben der Bezirke jedoch laufend reduziert (letztmals auf den 1. Januar 2012 mit der Abschaffung der Bezirksämter).

Ein Wechsel war kürzlich auch in der nordöstlichen Ecke des Bezirks Brugg ein Thema. Laut einer Umfrage der Fachhochschule würden 53 Prozent der Mandacher einem Bezirkswechsel zu Zurzach zustimmen. Die Gemeinde mit ihren 334 Einwohnern engagiert sich sowohl bei Brugg Regio wie bei ZurzibietRegio. An Fusionsabklärungen ist Mandach derzeit nicht interessiert. Das ergab eine Konsultativabstimmung an der Sommergmeind vor einer Woche.