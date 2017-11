Die Shoji (Raumteiler) erinnern daran, dass Tokio 16 Jahre lang der Lebensmittelpunkt von Andreas Seibert und seiner Familie war. Seit einigen Jahren wohnt der 47-Jährige wieder im Aargau und hat mit seiner Frau Susanna Baer und den beiden Kindern eine Loft in Unterwindisch bezogen.

An den Wänden hängen Bilder aus den zwei kontrastreichen Welten, in denen der Fotograf sich zu Hause fühlt: Eine grosse Farbfotografie zeigt Büroarbeiter, sogenannte Kaisha-in, die etwas verloren in einem riesigen japanischen Geschäftshaus sitzen; zwei Schwarz-Weiss-Aufnahmen bringen die Schönheit der Auenlandschaft zum Ausdruck, die sich sozusagen vor seiner Haustür befindet.

«Presently based in Switzerland» steht auf Seiberts Website. «Ich schätze die Schweiz und ihre Menschen mehr denn je. Zudem sind die Ausbildungsmöglichkeiten für unsere Kinder hier besser. Deshalb entschieden wir uns, 2010 nach 16 Jahren Tokio in unsere Heimat zurückzukehren», erzählt der gebürtige Gebenstorfer. Aber wenn der Nachwuchs gross ist, könne er es sich schon vorstellen, wieder in einem anderen Land Fuss zu fassen.

Bilder von Andreas Seibert zur Katastrophe in Japan: