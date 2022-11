Weltmeisterschaft Ein Kinosaal wird zum Fussballtempel: Insgesamt 56 Livespiele werden in Brugg gezeigt Das Cinema Excelsior organisiert mit seinen Partnern die Raifeissen und dem Förderverein Events Brugg ein Public Viewing. Für Essen und Getränke wird reichlich gesorgt.

Geschäftsführer Stephan Filati ist bereit für das Public Viewing. Bild: Noah Merz

Bald ist es wieder so weit. Die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar steht vor der Tür. Vom 20. November bis 18. Dezember wird das Turnier weltweit für Furore sorgen. Wie üblich an grossen Spielen sind dabei Public Viewings ein willkommener Ort, um mit Familie und Freunden die Spielatmosphäre unter Gleichgesinnten zu feiern.

Aufgrund steigender Strom- und Energiepreise und der winterlichen Jahreszeit verzichteten jedoch viele Veranstalter dieses Jahr auf eine öffentliche Liveübertragung. Um den Fussballfans dennoch ein erlebnisreiches Spielerlebnis zu bieten, stellt das Cinema Excelsior mit Partnern wie der Raiffeisen und dem Förderverein Events Brugg seinen Saal und sein Foyer zur Verfügung.

Eine WM-Lounge wird errichtet

Nach Gesprächen mit verschiedenen Public-Viewing-Anbietern in Brugg sei man zum Entschluss gekommen, dass das Excelsior mit seiner Infrastruktur am besten geeignet sei, sagt der Geschäftsführer des Kinos Stephan Filati.

Insgesamt werden 56 Livespiele im Foyer und im Kinosaal übertragen. Dabei werden die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft und die K.-o.-Runde ausschliesslich im 172 Plätzen grossen Saal ausgestrahlt. Das Vergnügen kostet die Erwachsenen zehn Franken und die Kinder fünf Franken.

Das Foyer wird in eine WM-Lounge umgebaut. Bild: Noah Merz

Umgebaut in eine WM-Lounge mit einer drei Meter grossen Leinwand wird indes das Foyer. Hierbei finden rund 55 Besuchende eine Sitzgelegenheit. Im Gegensatz zum Kinosaal wird der Eintritt zum Foyer gratis sein. Etwa 45 Minuten vor Spielbeginn öffnet das Kino seine Türen. Filati sagt:

«Die Fans sind herzlich eingeladen, ihre Fan-Artikel mitzunehmen und richtig Stimmung zu machen.»

Zwischen den spielfreien Stunden wird der Kinobetrieb im normalen Rahmen weitergeführt.

Für den kleinen Hunger ist gesorgt

Wer am Anlass Hunger oder Durst bekommt, hat reichlich Auswahlmöglichkeiten. Das Cateringunternehmen Paolo's liefert an Spieltagen täglich verschiedene Pizzasorten und Pinsa Romana. Am Mittag erhalten die Gäste zusätzlich einen Salat. Dazu sind die alltäglichen Kinosnacks wie Nachos oder Süssigkeiten jederzeit erhältlich. Dagegen ist das Konsumieren von privaten Lebensmitteln im Kino nicht erlaubt.

Der Kinosaal bietet Platz für 172 Personen. Bild: Noah Merz

Zudem dürfen sich die Bierliebhaber doppelt auf die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft freuen. Die Partnerschaft zwischen dem Cinema Excelsior und der Brauerei Locher AG sorgt nämlich dafür, dass jeder Kinogast für jedes geschossene Tor der Schweizernati in den Genuss eines Appenzeller Biers kommt.

Ausserdem stellt der Förderverein Event Brugg ausserhalb des Kinos einen Raucherbereich zur Verfügung. Freilich ist es bereits heute möglich, Tickets über die Website oder im Kino vor Ort zu kaufen. Somit hoffen die Verantwortlichen auf tolle Spiele und auf ein euphorisches «Hopp Schwiiz!».