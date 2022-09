Wellness Whirlpool oder Mondscheinbaden bei Nacht: Bad Schinznach AG reduziert Angebot nicht – sie spart anders Energie Wegen der sich anbahnenden Mangellage hat das Unternehmen in Schinznach-Bad eine zusätzliche Massnahme beschlossen. Auf die steigenden Kosten auf dem Markt wurde bereits mit teureren Eintrittspreisen reagiert.

Im Bad Schinznach sprudelt die stärkste Thermalwasser-Schwefelquelle der Schweiz. Hier: Erlebnisbad Aquarena Fun. zvg

In der Schweiz hat in den vergangenen Wochen das grosse Sparen begonnen: beim Duschen, Einstellen der Heiztemperatur oder Nutzen der Elektronikgeräte. Die Bad Schinznach AG hat laut Sprecherin Heidi Feuz bereits in den letzten Jahren stetig in Energiesparmassnahmen investiert.

Das Thermalwasser für das Erlebnisbad Aquarena Fun und das Thermalbad Thermi Spa werde in rund 390 Metern Tiefe gefasst, in der Anlage des Unternehmens mit einer Temperatur von zirka 41 Grad aus der Erde befördert und nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit geothermisch genutzt. Feuz ergänzt:

«Durch Wärmerückgewinnung, stromoptimierte Geräte und Motoren mit Frequenzumrichter sparen wir zusätzlich zehntausende Kilowattstunden pro Jahr ein.»

Ausserdem würden seit Jahren im Betrieb die Leuchtmittel optimiert, ein Grossteil der Leuchten sei bereits auf LED-Technologie umgerüstet. «Soweit möglich, sind in allen Bereichen Wassersparbrausen verbaut worden.»

Wegen der sich anbahnenden Energiemangellage verzichtet die Bad Schinznach AG in diesem Winter zusätzlich auf die Weihnachtsbeleuchtung im Aussenbereich. «Weitere Energiesparmassnahmen sind in Prüfung», ergänzt Heidi Feuz.

Wasseraufbereitung und Wärmepumpe sind sehr energieintensiv

Beim Angebot plant die Bad Schinznach AG aktuell keine Einschränkungen: Dieses werde vollständig mit Thermalbädern, Massage und Kosmetik sowie der Veranstaltung Mondscheinbaden, die jeweils von 22 Uhr bis 1 Uhr morgens stattfindet, offeriert. Feuz sagt:

«Sollte sich die Energiesituation zuspitzen, werden wir eine Neubeurteilung des Angebotes vornehmen.»

Im gesamten Betrieb achte das Unternehmen darauf, so energieeffizient wie möglich zu agieren.

Zu den grössten Herausforderungen für das Thermalbad gehöre bei den Einsparungen, dass im Bäderbereich die Wasseraufbereitung und Wärmepumpe sehr energieintensiv seien. «Bei Neuanschaffungen oder Umrüstungen wird seit Jahren darauf geachtet, in energiesparende Ersatzgeräte zu investieren.»

Aufgrund der vorhandenen Effizienz der Anlagen sei Energiesparen in den Thermalbädern nur mit Einschränkungen der Öffnungszeiten möglich.

Abonnementen müssen mit keiner Preiserhöhung rechnen

Um auf der anderen Seite den steigenden Kosten auf dem Markt zu begegnen, hat die Bad Schinznach AG ab dem 1. Oktober im Bäderbereich neue Preise geplant. Ab diesem Samstag werden die Einzeleintritte, das Angebot im Aquarena Restaurant sowie die Parktarife um 10 bis 15 Prozent teurer.

Ein Gesamteintritt erhöht sich von 49 auf 55 Franken. zvg

Konkret heisst das als Beispiel: Der Gesamteintritt, der Gästen ab 16 Jahren den zeitlich unbegrenzten Zutritt zu den Thermalbädern inklusive allen Saunabereichen ermöglicht, steigt von 49 auf 55 Franken, an Sonn- und Feiertagen liegt er neu bei 57 Franken. Für einen Familieneintritt mit 90 Minuten Aufenthalt im Aquarena Fun sind es 58 statt 50 Franken.

Dieser Schritt sei, sagt Feuz, als vielseitiges Dienstleistungs- und Immobilienunternehmen, das ebenfalls von Preiserhöhungen bei Strom, Gas, Wasser, Treibstoff und Lebensmitteln betroffen ist, unumgänglich. Bei den Halbjahres- und Jahresabonnementen wird es dahingegen keine Preissteigerung geben. Die Abonnenten seien bereits entsprechend informiert.