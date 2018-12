Es handelt sich um einen spannenden Prozess, der zu einem tollen Ergebnis führen kann: Diese Aussage war zu hören an der ersten öffentlichen Veranstaltung unter dem Titel «Was geht im Effingerhof?». Die Frage stösst auf Interesse, mehrere Dutzend Anwesende konnten begrüsst werden zu Information und Gespräch im Brugger Rathaussaal am Dienstagabend sowie zur vorgängigen Besichtigung der Liegenschaft an der Storchengasse.

Denkbar ist gemäss einem Strategiepapier künftig ein Mix mit Wohnungen (60 Prozent) sowie Raum für Kultur und Dienstleistungen (je 20 Prozent). Um herauszufinden, welches die besten Nutzungen sein können, haben die neuen Besitzer zusammen mit Projektleiter Walter Tschudin vom ortsansässigen Architekturbüro Tschudin + Urech AG ein Partizipationsverfahren gewählt. Keine Selbstverständlichkeit, denn: Alle sind eingeladen, ihre Ideen einzubringen. Mit von der Partie ist ebenfalls die Stadt.