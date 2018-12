Seit gut einer Woche läuft die Umfrage von Cecilia Moreira. Die 29-Jährige absolviert an der Marketing und Business School in Zürich eine Ausbildung zur diplomierten Marketingmanagerin HF. Aktuell befindet sie sich in ihrem vorletzten Semester. Im Rahmen dieser Ausbildung muss sie eine Diplomarbeit schreiben. Als Thema hat sie sich die Einkaufs- und Konsummöglichkeiten in Brugg ausgesucht.

Moreira lebt zwar nicht in Brugg, arbeitet aber schon seit fünf Jahren als stellvertretende Fachmarktleiterin im SportXX und ist in der Region Brugg aufgewachsen. «Ich habe lange nach einem Thema gesucht, das einen grossen Nutzen bringt», sagt Moreira. Aufgrund ihres Berufs habe sie die Entwicklung in Brugg mitbekommen und sehe grosses Potenzial. «Meiner Meinung nach bietet Brugg das Allernötigste, gewisse Angebote fehlen. Vor allem abends wirkt die Stadt wie ausgestorben.» Für sie ist klar, dass Brugg Charme hat, aber an Attraktivität noch zulegen kann. Wichtig ist ihr zu betonen, dass sie diese Befragung aufgrund ihrer Ausbildung durchführt und nicht, weil sie einen Auftrag anderer bekommen hat. Unterstützt wird sie bei ihrem Vorhaben von Granit Tetaj, Leiter des Brugger SportXX.