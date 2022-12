Weihnachtsfeier Alter, Religion und Herkunft egal: An Heiligabend muss in Brugg niemand alleine sein Das Tor zum Salzhaus wird um 18 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember findet ein geselliger Anlass im Salzhaus mit Spielen und weihnachtlicher Umgebung statt. Der Organisator gibt Auskunft.

Am 24. Dezember findet im Brugger Salzhaus eine offene Weihnachtsfeier für alle statt. zvg

Ob als Familie, mit Freunden oder allein: An Heiligabend hat das Salzhaus nach zwei Jahren Pandemie wieder für alle geöffnet. «Die Weihnachtsfeier bietet dabei einen gesellschaftlichen Abend, in dem sich Erwachsene und Kinder frei bewegen dürfen, unabhängig von Herkunft oder Religion», erzählt der Organisator Heinz Trachsel. Bereits einige Tage zuvor wird für den Anlass in der Militärküche in der Hofstatt Gerstensuppe zubereitet.

Zudem schenkt der Kiwanis Club Brugg die überzähligen Tannen vom Weihnachtsbaumverkauf, sodass sich der grosse Raum im Salzhaus in ein weihnachtliches Ambiente verwandelt. Weihnachtskugeln und Kerzenhalter, welche die Familie Trachsel in den letzten Jahren dank der Geschenkgaben von Bekannten und Freunden erhielten, schmücken die Bäume.

Hierzu sagte die Tochter Anja 2018 der AZ: «Das Material und die Farbenvielfalt laden auch zum Experimentieren ein.» Über 60 Sitzplätze erhalten ausserdem im Innenraum Platz. Darunter einige Sitzgelegenheiten ausschliesslich für Kinder samt verschiedenen Spielen.

Eigene Instrumente und Spiele sind willkommen

Das Tor zum Salzhaus ist das 24. Türchen des Adventskalenders in der Brugger Altstadt. «Gegen 18 Uhr wird bei einem Stehapéro im Salzhaus angestossen. Währenddessen ist es möglich, mit den Besucherinnen und Besuchern erste Kontakte zu knüpfen», erzählt der Organisator.

Offiziell öffnet das Türchen dann um 19 Uhr. Nachdem sich alle Anwesenden vor dem Haus nochmals versammelt haben, begeben sie sich gemeinsam mit einer Wachskerze in der Hand in das Salzhaus und befestigen diese schliesslich an den Tannen. Damit bei einem Brandfall kein Schaden entsteht, befinden sich zwei Mitglieder der Feuerwehr Brugg jederzeit vor Ort.

Legendäre Schnitzeljagd fällt aus

Wer zum Abend etwas beisteuern möchte, darf gemäss Trachsel seine Instrumente oder Spiele mitnehmen und somit selbst die Stunden dadurch mitgestalten. Erwartet wird aber nichts. Er selbst bringe Playmobil-Männchen aus der Römerzeit, Steine und Ton mit. Die Utensilien werden auf der Bühne ausgelegt, damit die Kinder die Region Brugg vor 2000 Jahren nach ihrer Fantasie nachbauen können.

Die Tannen werden vom Kiwanis Club Brugg geschenkt. zvg

Allerdings findet die von Anja Trachsel initiierte immer anspruchsvollere und bei Kindern beliebte Ängeli- oder Schäfchen-Schnitzeljagd im und um das Brugger Salzhaus nicht mehr statt. «Sie befindet sich zurzeit in einer Baby-Pause», verrät Heinz Trachsel.

«Trotzdem kann es einen tollen Abend mit einigen spontanen Einlagen geben. Ich schaue, was mich erwartet», betont er.