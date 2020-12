Weihnachtsbaum mit 4'630 Lichtern: Ehepaar aus Hausen begeistert mit vier Meter hohen Tanne

Vor dem Haus von Jeannette und Rudolf Dreier am Heuweg in Hausen bleiben die Passanten oftmals stehen, um ihren Weihnachtsbaum zu bestaunen. Seine 4630 Lämpchen verwandeln die gut vier Meter hohe Tanne in ein wahres Lichtermeer. Auch die unzähligen Kugeln in drei verschiedenen Grössen, sowie die Tannenzapfen und Eissterne bringen den Baum zum Strahlen. «Jeden Tag werden wir von Leuten darauf angesprochen», erzählt Jeannette Dreier.

«Mit dem Baum wollen wir einfach den Menschen ein wenig Freude bereiten», sagt Jeannette Dreier und erzählt weiter, dass ein Mann mit Gehhilfe immer extra bis in den Heuweg kommen würde, um ihn zu sehen. Schon seit mehreren Jahren erstrahlen in ganz Hausen verteilt Adventsfenster. Diesmal macht auch das Ehepaar Dreier mit und wird mit ihrem Baum viel Licht in den 13. Dezember bringen.

Ein Dankeschön für die Mithilfe beim Umbau des Fischteichs

Vor sechs Jahren fing alles an. Rudolf und Jeannette Dreier kauften sich bei Marcel und Patrick Huber auf der Minigolfanlage Dägerli in Windisch ihren ersten Weihnachtsbaum. Vor drei Jahren benötigten Hubers für den Bau des Fischteichs in ihrer Anlage Hilfe und fragten Rudolf Dreier an. Dieser sagte zu und unterstütze die beiden eine Woche lang bei den Arbeiten. Geld wollte er dafür keines.