Wegen Weihnachtsfeier-Absage: Stadtpfarrer rechnet mit Spendeneinbussen im vierstelligen Bereich

Über 500 Besucherinnen und Besucher hätten es sein sollen. Wer die Coronamassnahmen kennt, weiss: viel zu viele für eine Veranstaltung. «Schon im September wurde die Absage der Städtischen Weihnachtsfeier absehbar», sagt Rolf Zaugg, reformierter Stadtpfarrer und Präsident der Wohltätigkeitsorganisation «Städtischer Weihnachtsbaum». Diese sammelt jeweils im Advent ehrenamtlich Geld für Kinder aus finanzschwachen Brugger Familien.

Höhepunkt der Aktion ist die Städtische Weihnachtsfeier in der Stadtkirche Brugg, an der in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler der lokalen Musikschule aufgetreten wären. Aus der Kollekte des Events, zusätzlichen Spenden und durch die Unterstützung der Stadt Brugg sollten so rund 140 Warengutscheine à 150 Franken an bedürftige Kinder verteilt werden können.

Seniorenweihnachten findet ebenfalls nicht statt

Durch die Absage der Feier vom 25. Dezember rechnet Zaugg mit Spendeneinbussen. «Der Anlass bringt jeweils etwa 4000 Franken. Ausserdem sind wir ohne die Feier viel weniger präsent und es besteht die Gefahr, dass wir vergessen werden.» Zudem findet auch die Seniorenweihnachtsfeier in diesem Jahr am 16. Dezember nicht statt. Deren Erlös fliesst normalerweise ebenfalls in die Hilfsgelder ein.

Darum habe man für die Städtische Weihnachtsfeier Alternativen geprüft: von einer Platzbeschränkung auf 200 Personen über die Verlegung der Veranstaltung nach draussen. Auch ein Live-Stream ist zur Debatte gestanden.

Um die Veranstaltung aber in der Qualität zu übertragen, die der Musik und der Feier gerecht würde, habe man nicht die Mittel. Der Stadtpfarrer fügt an: «Leider haben wir darum nichts gefunden, was uns allen <Luscht gmacht hät>. Und vor allem keine Alternative, bei der wir sicher waren, dass die Schülerinnen und Schüler geschützt sind.»

Am 24. Dezember drei Gottesdienste statt einem

Um zumindest einen Teil der Einbussen auszugleichen, nutzt die Weihnachtsbaumkommission laut Zaugg ein für solche Fälle angespartes Finanzpolster. Angewiesen sei man jetzt aber vor allem auf die Spenderinnen und Spender, die auf die Flyer und Einzahlungsscheine der Aktion reagieren. Diese werden im Dezember der Wochenzeitung General-Anzeiger beigelegt.

Damit trotz der Absage festliche Stimmung aufkommt, hat sich die reformierte Kirche Brugg etwas Spezielles für die Städterinnen und Städter überlegt: Am 24. Dezember werden statt einem, drei Gottesdienste in einem Abstand von zwei Stunden stattfinden. So können jeweils 50 Personen im Rahmen der Coronamassnahmen einer Feier beiwohnen. Und vielleicht ist sogar ein Live-Stream möglich.