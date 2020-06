Wegen «Kuhstall-Nazi»: Facebook-Streit über türkischen Laden führt zu Verurteilung

«Schade, dass Herr Baumann nicht hier ist», sagte Daniel (Name geändert) in seinem Schlusswort letzte Woche vor dem Bezirksgericht Brugg. Damit meinte er den früheren Brugger Einwohnerratspräsidenten Stefan Baumann, der sich am Vortag des Gerichtsprozesses dispensieren liess – wie auch die Staatsanwaltschaft. Baumann störte sich am Ostersonntag 2019 an zwei offenen Läden an der Brugger Hauptstrasse: am Aksu-Lebensmittelladen von Türkischstämmigen und am Blumenladen Bachelor eines Pakistani.

In der geschlossenen Facebook-Gruppe «Du bisch vo Brugg, wenn...» postete der SVPler je ein Bild der beiden Läden und schrieb dazu: «Ist heute wirklich Ostersonntag? ... und ist es wirklich notwendig, an diesem hohen christlichen Feiertag einen Verkaufsladen zu öffnen?» Nach einer kontroversen Debatte und zahlreichen Kommentaren reichte Baumann Strafanzeige wegen übler Nachrede und Verleumdung ein gegen die beiden Brugger Daniel und Gilberto Meléndez.