Wegen gutem Wetter: Teilverkabelung wohl ein Jahr früher fertig

Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid, zuständig für das Schweizer Höchstspannungsnetz, verschickte am Dienstag in einer Medienmitteilung gute Nachrichten: Die Arbeiten an der neuen Leitung von Beznau bis Birr werden mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht wie bisher geplant Ende 2021, sondern bereits rund ein Jahr früher abgeschlossen. Hauptgrund für den Vorsprung auf den Zeitplan seien die guten Wetterbedingungen in diesem und insbesondere im letzten Winter, als am Gäbihübel der Graben für das Erdkabel ausgehoben und der Rohrblock betoniert wurde. Die aktuell laufenden Montage- und Installationsarbeiten an den beiden neuen Freileitungsabschnitten dauern voraussichtlich bis Mitte Mai. In einem vorgegebenen Zeitfenster zwischen Mitte April und Ende Mai wird die heutige Leitung ausgeschaltet und die neue Leitung in Betrieb genommen.

Zudem startet im Mai in Rüfenach der Rückbau der alten Freileitung. Um zu den Masten zu gelangen, müssen teilweise Zufahrtspisten erstellt werden. Anschliessend werden per Kran die Armaturen, Isolatoren und Leiterseile entfernt, die Masten von der Spitze bis zum Fundament Element für Element demontiert und am Boden in kleinere Teile zerlegt. Danach werden die Betonfundamente zerkleinert, abtransportiert und das Gelände wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Die Rückbauarbeiten der heutigen Leitung dauern laut Swissgrid voraussichtlich bis Ende 2020. (jam)