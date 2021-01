Wegen Entwicklungsprojekt: Alle Mieter müssen die City-Galerie verlassen

Ob Café, Sportgeschäft, Fitnesscenter, Haushaltgerätegeschäft oder Coiffeursalon: Alle Mieter der Brugger City-Galerie müssen in vier Jahren aus dem Gebäude an der Hauptstrasse 2 ausziehen. Das bestätigt Sprecher Mladen Tomic von der Eigentümerfirma Swiss Prime Site AG mit Hauptsitz in Olten. Er mag nicht von Kündigungen sprechen, sondern erklärt: «Die Mietverträge wurden harmonisiert und laufen alle zusammen per Ende 2024 oder Anfang 2025 aus.»

Der Grund für diesen Schritt ist, dass die Immobilie aus den 1950er-Jahren weiterentwickelt werden soll. Was genau geplant ist, kann die Swiss Prime Site AG allerdings noch nicht sagen. Nur so viel: «Wir sind derzeit in einer sehr frühen Phase. Darüber wird erst in den kommenden Jahren entschieden.» Es ist davon auszugehen, dass die oberirdischen Parkplätze hinter der Immobilie in eine Tiefgarage verlegt werden. Durchaus möglich ist laut Tomic, dass im Rahmen dieses Vorhabens Wohnungen gebaut werden.

Coiffina möchte den Salon künftig im Erdgeschoss betreiben

Aus Gesprächen mit ihren Mietern weiss die Eigentümerin, «dass grosses Interesse am Entwicklungsprojekt besteht». So möchte beispielsweise Café und Bäckerei Mor mit Hauptsitz in Villnachern am zentralen Filialstandort in der Brugger Innenstadt festhalten. Auch der Hairstylist Coiffina, der seit 1994 eine Filiale in Brugg betreibt, will nach einem Umbau hier weitermachen. «Wir möchten vom ersten Obergeschoss aber runter ins Erdgeschoss», sagt der 89-jährige Verwaltungsratspräsident Otto Sommer auf Nachfrage. Mündlich sei das schon besprochen worden. Mladen Tomic hält fest: «Wir sind hier sehr offen für vertieftere Gespräche mit unseren Mietern, sobald sich das Projekt in den kommenden Jahren konkretisiert.»