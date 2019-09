Plötzlich musste es schnell gehen: Am Donnerstagabend lag der Untersuchungsbericht vom Zustand der Brückenpfeiler des Reussstegs auf dem Tisch von der Windischer Gemeindepräsidentin Heidi Ammon und vom Gebenstorfer Gemeindeammann Fabian Keller. Aus dem Bericht geht hervor: Die Brücke – insbesondere die Brückenpfeiler – ist in einem massiv schlechten Zustand. Die Brücke musste sofort geschlossen werden (die AZ berichtete).

Diese Massnahme wurde per Samstagmorgen umgesetzt. «Wir wollten am Freitagabend die Pendler nicht mit der Sperrung der Brücke überraschen», erklärte Heidi Ammon am Dienstagnachmittag an einer Informationsveranstaltung, warum die Brücke nicht schon am Freitag gesperrt wurde.

Dass die Brücke in einem schlechten Zustand ist, wusste man schon länger. Eigentlich bereits, als die beiden Gemeinden den Steg Anfang 2000er-Jahre kauften – mit einer Beteiligung von je 50 Prozent. Überrascht wurden die Behörden aber ob der prekären Lage der Brückenpfeiler. Diese sind unterspült und stark gefährdet.

Besonders kritisch steht es um den Brückenpfeiler 2 Seite Gebenstorf. Hier ist die halbe Pfeilerbreite unterspült. Das habe man so nicht erwarten dürfen, heisst es an der Medienkonferenz, an der Vertreter der beiden Gemeinden anwesend sind, aber auch Einwohner von Unterwindisch.

Wurde zu lange mit dem Neubauprojekt zugewartet?

Die Behörden müssen sich die Frage gefallen lassen, ob man mit einer Sanierung oder einem Neubau nicht zu lange zugewartet hat. Hätte die aktuelle Notsituation nicht verhindert werden können, indem man sich früher an die Planung eines Neubaus gesetzt hätte? «Möglicherweise haben wir die Situation unterschätzt», meint Fabian Keller. «Fakt ist aber, dass wir Anfang Juli – also noch bevor den aktuellen Untersuchungsergebnissen – das weitere Vorgehen besprochen haben. Wir haben bereits beim Kanton um finanzielle Unterstützung für den Neubau angefragt, haben aber eine Absage erhalten.»

Mit der aktuellen Situation ist das Neubau-Projekt sowieso unausweichlich geworden und muss prioritär behandelt werden.

Update folgt...