Das kulturelle und touristische Angebot des Kantons soll besser signalisiert werden. Was im Aargau mit grossen Hinweistafeln entlang der Autobahnen begann, wurde vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) im Januar 2018 mit der Signalisation entlang der Kantonsstrassen fortgesetzt.

Neu sind sie auch in der Region Brugg nicht zu übersehen: die farbigen Tafeln beispielsweise an der Aarebrücke bei Stilli oder beim Rastplatz zwischen Bözberg-Passhöhe und Effingen. Sie zeigen das Wasserschloss von oben, die Linner Linde und die Jurapark-Landschaft im Fricktal.

Von insgesamt 67 Tafeln im Kanton weisen 9 auf besondere Perlen in der Region Brugg hin. Mit Verweis auf das Schenkenbergertal steht eine weitere Tafel in Thalheim (Parkplatz Nähe Staffelegg). Eine Tafel in Remigen (Bürersteig) zeigt die Römerrebberge. Der Vindonissapark ist auf den Signalisationen in Gebenstorf (vor Reussbrücke nach Windisch) und in Birr (Waldstück nach Autobahnanschluss Mägenwil) abgebildet. In Brugg (Aarauerstrasse Bereich Bahnunterführung) wird auf die historische Altstadt verwiesen, in Hausen/Windisch (Umfahrungsstrasse Richtung Windisch) auf das Schloss Habsburg und in Holderbank (nach Ortsausgang Richtung Schinznach-Bad) auf die Thermalquelle Bad Schinznach.

Eine Auswahl der Tourismus-Tafeln im Aargau: