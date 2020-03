Wasserleitung im Rütenenweg wird sofort saniert

In der Wasserleitung im Rütenenweg in Lupfig mussten in den letzten Wochen und Tagen mehrfach Wasserleitungsbrüche verzeichnet werden, was zu grossen Aufwänden und Wasserverlusten geführt hat, hält der Gemeinderat im aktuellen Mitteilungsblatt fest.

Eine Kontrolle der Leitung hat ergeben, dass diese in einem sehr schlechten Zustand ist und demnach vermutlich noch mehrfach mit Schäden zu rechnen ist. Im Rahmen einer Sofortmassnahme und um weitere Aufwände zu vermeiden, hat der Gemeinderat deshalb entschieden, die Wasserleitung am Rütenenweg sofort zu sanieren.

Der Baustart wurde in Absprache mit den zuständigen Stellen bereits auf heute oder morgen, Dienstag, festgelegt. Der Rütenenweg bleibt während der gesamten Bauphase von rund zwei Wochen gesperrt. Die betroffenen Anwohner wurden entsprechend informiert. (az)